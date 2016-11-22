Akşam: FETÖ'cüler randevu talep etti, "Sayın Trump terör örgütleriyle masaya oturmaz" yanıtını aldı

ABD'deki 'FETÖ' üyelerinin yeni başkan Donald Trump'tan randevu talep ettiği iddia edildi. Hükümete yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesi, 'FETÖ' üyelerinin golf oynayarak Trump'a yaklaşmaya çalıştığını ileri sürerek Trump'ın yardımcısı Mike Pence'in "Sayın başkan terör örgütleriyle aynı masada oturmaz" dediği belirtti.

Trump'ın danışmanı 15 Temmuz gecesi böyle konuşmuş: Darbe alkışlanmayı hak ediyor!

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli general Michael Flynn, 15 Temmuz gecesi ABD'deki bir konferansta yaptığı konuşmada "Darbe alkışlanmayı hak ediyor" dediği ortaya çıktı. İşte o video:

Akşam gazetesinden Yavuz Atalay'ın manşetten yayımlanan haberi şöyle:

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’ın terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen için, “Türkiye’nin Bin Ladin’i” demesinin ardından büyük paniğe kapılan FETÖ, Trump cephesine yaklaşmak için çalışmalara başladı. Terör örgütünün ABD imamı İsmail Büyükçelebi, FETÖ'yle irtibat halinde olan ve okullarına ziyaretlerde bulunan Demokrat Partili New Jersey Sentörü Cory Booker’ın aracılığı ile Donald Trump’ın yardımcısı Mike Pence’e, “Görüşmek istiyoruz” mesajını iletti.

Paniğe kapıldı

Başkan Yardımcısı Pence'in talebi başkana iletmesinden bir hafta sonra FETÖ'ye şok bir yanıt geldi. Mike Pence Senatör Booker’ı telefonla arayarak, “Sayın Başkan (Trump) ‘ABD teröristler ile aynı masaya oturmaz’ ifadelerini kullandı. Görüşmemiz imkansız” dedi. Sentör Cory Booker, Donald Trump’ın bu mesajını ABD imamı ve elebaşı Gülen'den sonraki isim olan İsmail Büyükçelebi’ye iletti.

Yeni taktikleri golf!

Trump cephesinden gelen sert yanıt üzerine şoka giren ve acil toplantı düzenleyen FETÖ yine akıl dışı taktiklerine başvurdu. Trump’ın ilgisini çekmenin başka yollarını arayan FETÖ üyeleri golfe merak sardı! FETÖ'ye yakın ABD'de bulunan işadamlarının Trump’ın New Jersey’de bulunan ‘Trump National Golf Club’a üye olmaya çalıştıkları iddia edildi.

Yeni başkan ve danışmanı Erdoğan’a destek vermişti

15 Temmuz sonrası tüm dünya liderlerinin ne yorum yapacağı merak edilirken, o dönem, en net yorum Donald Trump’tan gelmişti. Başkan Barack Obama ve Başkan Adayı Hillary Clinton’ın, “Gelişmeleri takip ediyoruz” şeklindeki fikir beyan etmeyen ve destekleyici olmayan açıklamalarının ardından, yeni başkan Trump adaylığı döneminde “Erdoğan güçlü bir lider. Amerika Erdoğan ile tartışmayı bırakmalı ve istediği teröristi iade etmelidir. Türk dostlarım Erdoğan’ın haklı olduğunu söylüyorlar” demişti. Trump yaptığı açıklamada '15 Temmuz darbe girişimi Erdoğan sayesinde atlatıldı' sözleriyle destek vermişti.