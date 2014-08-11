Akşam: Erdoğan bugün istifa edecek!

Akşam gazetesi, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 12’nci Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine MKYK, bugün Yeni Türkiye siyasetini belirleyecek ilk toplantıyı yapacağını, toplantıda, Erdoğan’ın genel başkanlıktan MKYK’da istifa etmesi beklendiğini öne sürdü.

Hükümete yakın yayınları nedeniyle AKP'den iyi haber aldığı düşünülen Akşam'da yer alan haber şöyle:

Başbakan Erdoğan’ın genel başkanlıktan MKYK’da istifa etmesi ve olağanüstü kongre tarihinin belirlenmesi beklenirken, başbakanlık görevini, devir teslim yapacağı 28 Ağustos tarihine kadar sürdürmesi planlanıyor. Bu süre içinde Başbakan Erdoğan, ABD’de de olduğu gibi “elected president’ yani “seçilmiş cumhurbaşkanı” olarak görevini sürdürecek. Ancak MKYK’da başbakanlıktan da istifa yönünde karar alınması halinde hükümetin başbakan yardımcılarından birisinin vekaletiyle yeni genel başkan seçilinceye kadar devam edebileceği belirtiliyor. MKYK tüzüğe göre partiyi 45 gün içinde olağanüstü kongreye götürecek. Sürecin uzatılmaması açısından kongrenin 24 veya 26 Ağustos’ta toplanması, 28 Ağustos olan devir teslim töreninin beklenmemesi planlanıyor.

'Seçilmiş cumhurbaşkanı'

MKYK’da görüşülecek konulardan birisi de Başbakan Erdoğan’ın başbakanlığa 28 Ağustos’ta yapılacak devir teslim törenine kadar devam edip etmemesi olacak. Parti kurmayları ABD’deki “president elected” modelinin uygulanacağını belirtirken, Meclis, Köşk bürokratları bu süre içinde başbakanlıktan istifa etmesi durumunda hükümetin vekaleten başbakan yardımcısı yoluyla yürüyebileceğini dile getiriyor. Partili kurmayların görüşüne göre, Erdoğan seçildiği takdirde mazbatasını alacak, ardından Köşk’te devir teslim töreni yapılana kadar iki görevi bir arada yürütecek. Devir teslim töreni için belirlenen tarihse 28 Ağustos. Çünkü Cumhurbaşkanı Gül’ün görev süresi 28 Ağustos’ta dolacak. Bu süre zarfında Erdoğan “seçilmiş cumhurbaşkanı” ve “başbakan” olarak anılacak. 28 Ağustos’ta Meclis’te yemin töreni, ardından Köşk’te devir teslim yapılacak. Yol haritasında devir teslim töreni ardından aynı gün AK Parti’den bir ismin Köşk’e davet edilerek hükümeti kurmakla görevlendirilmesi öngörülüyor.

'Geçici genel başkan seçimi'

AK Parti’nin tüzüğüne göre geçici genel başkanı MKYK seçiyor. MKYK parti genel başkanını seçmek üzere mevcut delegelerle kongre kararı alıyor. Geçici genel başkana hükümeti kurma görevi verilebilir. Kongreden çıkan isme yeni cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevi verecek. Meclis’te yeni hükümet için güvenoylaması yapılacak ve ardından hükümet programı okunacak. Bu nedenle Meclis’in 15 Eylül’e kadar çalışması planlanıyor.