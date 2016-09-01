Akşam dayak yedi, sabah kendini dövenleri öldürdü!

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi’nde itfaiyede taşeron işçi olarak çalışan 41 yaşındaki Doğan Murat dün akşam barda kendisini döven Kenan Savacı ve Ertuğrul Kandırmaz’ı, bu sabah tabancayla öldürdü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, belediye itfaiyesinde çalışan Doğan Murat, aynı birimde çalışan 42 yaşındaki Kenan Savacı ve fırıncı 40 yaşındaki Ertuğrul Kandırmaz ile dün akşam saatlerinden tarihi Roma Hamamı karşısında bulunan bir bara gitti. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Doğan Murat’ı iddiaya göre Kenan Savacı ve Ertuğrul Kandırmaz dövdü.

Olaydan sonra evine giden ve dövülmeyi hazmedemeyen Doğan Murat, bu sabah saat 08.30’da ilçenin Baran Caddesi’nde karşılaştığı Kenan Savacı’yı tabancayla başından vurdu. Buradan yakındaki fırına giden Doğan Murat, fırıncı Ertuğrul Kandırmaz’ı da vurdu.

Ağır yaralanan Kenan Savacı ve Ertuğrul Kandırmaz kaldırıldıkları Sarıkaya Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın öldü.

2 kişiyi bu sabah tabancayla öldürdükten sonra kaçan şüpheli Doğan Murat, sosyal medyadaki hesabından canlı yayın yaparak bazı kişilere de tehditler savurdu.

Polisin takibi sonucu ilçe merkezinde saklandığı yerde yakalanan Doğan Murat sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden çıkarken gazetecileri görünce 'Kabadayılığın sonunu görsünler' diye bağırdı. Doğan Murat, emniyette sorguya alındı.