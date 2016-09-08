Akşam: Cezaevindeki FETÖ üyeleri kalkışma peşinde

'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne konulan Ramazan K. ile Recep K.’nın, 27 Ağustos 2016 tarihinde diğer 'FETÖ' tutuklularıyla iletişim kurmak amacıyla koğuş bahçesine içinde notlar yazılı pusula attıkları iddia edildi. Akşam gazetesinden Bülent Şanlıkan'ın haberine göre, atılan pusulalar önce cezaevi yönetimi tarafından incelendi. 'FETÖ’ üyesi olduğu ileri sürülen tutukluların yakınlarından ilk duruşma gününde büyük bir miting düzenlemeleri ve bunun için de organize olmalarını istedikleri ileri sürüldü.

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Bir başka not ise “Yeni mevzular var ilk görüşte aileler paylaşsın. Toplu bir miting tarzı bir şey olacak maksimum katılım sağlansın. Fox, Kanal D her sabah akşam Twitter'da bütün herkes yazsın dışarıda..." ifadelerinin yer aldığı ileri sürülüyor.