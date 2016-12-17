Aksakallı'yı rehin alamayınca görevine geri döndü; 15 Temmuz'a katıldığı 5 ay sonra anlaşılan astsubay tutuklandı!

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda (ÖKK) görevli SAT’çı Astsubay Hasan Saltan, 15 Temmuz’da ÖKK Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’yı Gazi Orduevi’nde rehin almaya giden ekipte olduğu 5 ay sonra ortaya çıktı. Girişim başarısız olunca ÖKK’daki görevine dönen astsubay 5 ay daha çalışmayı sürdürdü. Bu sürede Almanya’ya bile gidip geldi. Astsubayın darbeye katıldığı ortaya çıkınca tutuklandı.

Korgeneral Aksakallı: Semih Terzi'ye, "Defol git" dedim; görevden alınması için 2 kez teklifte bulundum

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, gerçek, Savcı Velihattin Eldemir’in darbe girişimine katılan ÖKK personeline dönük soruşturmasında ortaya çıktı. 5 ay ÖKK’da gizlenmeyi başaran Saltan tutuklandı. İfadesinde “Zekai Paşa’nın aracının önünü kestik. 'Sizi almaya geldik' dedim. 'Ne alması lan!' diye elimi itti" dedi.

15 Temmuz gecesi şehit Astsubay Ömer Halisdemir darbeci general Semih Terzi vurduğu an şöyle: