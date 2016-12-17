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15 Temmuz Darbe Girişimi

Aksakallı'yı rehin alamayınca görevine geri döndü; 15 Temmuz'a katıldığı 5 ay sonra anlaşılan astsubay tutuklandı!

İfadesinde "Zekai Paşa'ya 'Sizi almaya geldik' dedim. 'Ne alması lan!' diye elimi itti" dedi

17 Aralık 2016 16:12

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda (ÖKK) görevli SAT’çı Astsubay Hasan Saltan, 15 Temmuz’da ÖKK Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’yı Gazi Orduevi’nde rehin almaya giden ekipte olduğu 5 ay sonra ortaya çıktı. Girişim başarısız olunca ÖKK’daki görevine dönen astsubay 5 ay daha çalışmayı sürdürdü. Bu sürede Almanya’ya bile gidip geldi. Astsubayın darbeye katıldığı ortaya çıkınca tutuklandı.

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Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, gerçek, Savcı Velihattin Eldemir’in darbe girişimine katılan ÖKK personeline dönük soruşturmasında ortaya çıktı. 5 ay ÖKK’da gizlenmeyi başaran Saltan tutuklandı. İfadesinde “Zekai Paşa’nın aracının önünü kestik. 'Sizi almaya geldik' dedim. 'Ne alması lan!' diye elimi itti" dedi. 

15 Temmuz gecesi şehit Astsubay Ömer Halisdemir darbeci general Semih Terzi vurduğu an şöyle:

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Özel Kuvvetler KomutanlığıÖKKSATAstsubayHasan Saltan15 TemmuzZekai AksakallıGazi Orduevi

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