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Ekonomi

Aksa Enerji'nin cirosu yılın ilk yarısında 4.8 milyar TL'ye yükseldi

Konsolide net kârı iki kattan fazla yükseldi

18 Ağustos 2021 09:52

Aksa Enerji'nin cirosu, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 4,8 milyar lira oldu.

Aksa Enerji bu yılın ilk yarısında 488 milyon lira net kar elde ederek, geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen konsolide net karını 2 kattan fazla yükseltti. Cirosunu ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 büyümeyle 4,8 milyar liraya çıkardı.

Şirket, yurt dışı operasyonlardan elde edilen döviz bazlı gelirler ve yurt içi santrallerin olumlu katkısı sayesinde Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karını (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 55 artırarak 1,1 milyar liraya ulaştırdı. Net finansal borçlarının FAVÖK'e oranı ise 1,53 çarpan oldu.

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