AKS 110’un melekleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı AKS (Arama Kurtarma Sağlık) 110 bünyesinde çalışmaya başlayan 6 kadın itfaiye görevlisi, azim ve cesaretleriyle göz dolduruyor.



Doğal afet ve acil kurtarma alanında hizmet veren İzmir İtfaiye Müdürlüğüne bağlı AKS 110 ekiplerinin personel sayısı, 6 kadın itfaiye görevlisinin katılımıyla 56'ya yükseldi. Geçen eylül ayında yüzlerce aday arasından zorlu eleme sınavlarının ardından titizlikle seçilen kadın itfaiyeciler, aldıkları özel eğitimin ardından AKS 110 bünyesinde çalışmaya başladı. AKS 110'un güçlü kadrosuna katılarak çalışmaya başlayan kadın itfaiyeciler, erkek meslektaşlarına "taş çıkartan" azim ve cesaretleriyle göz doldurdu.



İzmir İtfaiye Daire Başkanı Fuat Barandır, AA muhabirine yaptığı açıklamada üniversite mezunu yüzlerce aday arasından titizlikle seçilen 6 kadın itfaiye görevlisinin, aldıkları özel eğitimin ardından AKS 110 kadrosunda göreve başladığını bildirdi.



'Kadınlar daha şefkatli ve titiz'



Kadınların erkeklere görev daha mücadeleci olduğunu belirten Barandır, şöyle konuştu:

"Kadınlar yapı itibarıyla daha yumuşak ve uysal görünseler de gerektiğinde erkeklerden çok daha mücadeleci olabiliyorlar. Kadın görevlileri, daha şefkatli ve titiz davranacaklarını düşünerek AKS ekiplerine dahil ettik. Bu düşüncemizde yanılmadığımızı gördük. Doğal afet ve acil kurtarma çalışması sırasında yaralı vatandaşa bir kadının verdiği psikolojik destek, daha etkili olabiliyor. Kurtarma çalışması bazen saatler sürebiliyor ve bu süreçte yaralı kişinin moralinin yüksek olması önemli oluyor. Kadın itfaiye görevlilerimiz, kurtarma teknikleri ve kurtarma ekipmanlarının kullanımı konusunda da erkekler kadar usta olduklarını her olayda gösteriyorlar."



AKS 110 ekiplerinin çalışması hakkında bilgi de veren Barandır, AKS'ın paramedikler ve kurtarma personeliyle kombine görev yapan bir teşkilat olduğunu söyledi. Turizm kenti olan İzmir'de özellikle yaz aylarındaki yoğunluklarda çok sayıda yaralamalı ve sıkışmalı trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Barandır, kentin 6 ayrı noktasında konuşlandırılan AKS ekiplerinin bunlara kısa sürede müdahale ettiğini, kazazedelere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra en yakın sağlık kuruluşuna getirip teslim ettiğini bildirdi.



İzmir'de 2008 yılında 1097 acil kurtarma operasyonu yapıldığını belirten Barandır, bunlardan 285'inin trafik kazası, 125'inin asansörde sıkışma, 57'sinin intihara teşebbüs, 630'unun da yıkıntı, baskın ve denizden kurtarma olayları olduğunu kaydetti. Barandır, bu operasyonlarda 595 yaralının kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını, 52 kişinin ise kurtarma çalışması sırasında yaşamını yitirdiğini söyledi.

