Akrobat ölüme uçtu





T24 - Amerika’nın Michigan kentinde, bir gösteri uçağı ile etkinliğe katılan akrobat Todd Green, 75 bin kişinin gözleri önünde ölüme uçtu.





Yaptığı gösteri sırasında 60 metre yüksekte arkadaşı ile birlikte uçan Green, uçağın üzerine yaklaşan helikoptere tırmanmak istedi. Yavaş yavaş, uçağa yaklaşan helikoptere tutunan adam bu sırada izleyicileri selamladı. Helikopter, uçaktan uzaklaşınca, Green’in dengesi bozuldu ve eli kaydı. Güvenlik ipi kullanmayan korkusuz akrobat aşağı süzüldü.





Paraşüt ya da destek halatı gibi güvenlik techizatlarını kullanmayan 45 yaşındaki tecrübeli akrobat, yere çakıldı. Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri ağır yaralı olan Green’i hastaneye götürdü. Fakat aldığı yaralardan dolayı, Green hastanede hayatını kaybetti.







Organizatörler, Green için “Daha önce benzer birçok gösteri yapmıştı. Dikkatli ve tecrübeliydi. İşinde çok başarılıydı. Bu kaza çok büyük talihsizlik’ dedi. Green evli ve iki çocuk babasıydı.