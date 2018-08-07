Akrep Nalan, Bodrum'daki evini de ÇYDD'ye bağışlıyor

İstanbul Levent’teki tripleks villasını Nesin Vakfı’nın ‘Matematik Köyü’ne bağışlayan sanatçı Akrep Nalan, Bodrum’daki villasını da Türkan Saylan’ın kurduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayabileceğini söyledi.

Sanatçı, “Evet akrabalarım, yeğenlerim de var ama nereye bağışlayacağıma ben karar veririm“ dedi.

Habertürk’ten Bülent İpek’e konuşan Akrep Nalan, “Aklımda birkaç yer vardı. Nesin Vakfı’na karar verdim. Ali Nesin’le de görüştüm, yerlerini de gördüm. Çocuklar için çok önemli işler yapıyorlar. Aydınlık, çağdaş, Atatürkçü çocuklar için inşallah bir faydası olur. Ölene kadar bende olacak. Ben ölünce de inşallah o çocuklar için kullanılacak.

Bodrum’daki evi de başka bir yere bağışlamayı düşünüyorum. İyice araştırıyorum. Aynı bu şekilde Türkan Saylan’ın kurduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlamayı düşünüyorum” dedi.