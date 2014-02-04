Akrep devrildi: Bir polis hayatını kaybetti, 5 yaralı

Ağrı'da özel harekat polis ekiplerinin içinde bulunduğu zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu bir polis şehit oldu, 5 polis de yaralandı.

Doğubayazıt çevre yolundan Doğubayazıt yönüne giden ve içerisinde özel harekat polis ekibinin bulunduğu akrep isimli zırhlı araç, Kumlugeçit köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 6 özel harekat polisi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan bir polis memuru, hastanede yapılan tüm müdahaleye şehit oldu.

Kazada yaralanan biri ağır 5 polisin tedavileri ise sürüyor.