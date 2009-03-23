Akredite olan kılıfı hazırlar!

Tempo24



33 yıl aradan sonra Bağdat'a giden ilk Türk Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül'ü takip eden Türk gazeteciler, sıkıntılı bir çalışma ortamına adım attı. Bu konu, CNN Türk'te yayınlanan Medya Mahallesi programına da yansıdı.



Ayşenur Aslan'ın sunduğu Medya Mahallesi'nin bugünkü evsahibi Radikal gazetesi oldu. Gazetenin yazı işleri toplantısında, Gül'ün tarihi Irak ziyareti de gündeme geldi. Toplantı sırasında yapılan konuşmalarda, Gül'ü Bağdat'ta takip edecek gazetecilerden, "Çarşafınızı, yastık kılıfınızı yanınızda getirin" talebinde bulunulduğu öğrenildi. Programda ayrıca, otellerdeki kapasite sorunundan ötürü, bazı gazetecilerin aynı odalarda kalmak zorunda bırakıldıkları da ortaya çıktı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 33 yıl sonra Irak'ı ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı oldu. Bundan önceki en üst düzey son ziyaret, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından 26 Nisan 1976'da yapılmıştı.



Yoksulluk, sefalet ve terörün hüküm sürdüğü Irak, gazeteciler için en kötü çalışma ortamlarından birini sunuyor. ABD'nin Mart 2003'te Irak'a yönelik başlattığı savaştan bu yana ülkede öldürülen basın mensuplarının sayısının 295'i bulduğu belirtiliyor.

