Akreditasyon iptalinden dönüş yok

Başbakan Erdoğan, akreditasyonu iptal edilen gazetecilerle ilgili medya gruplarına ilginç bir çözüm önerisinde bulundu: "Bir başkasını göndersin.Yalan yanlış haber yapanlarla yola devam etmeyeceğiz."



Başbakan Erdoğan, AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen “Uluslararası İş'te Kadın Kongresi”nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekonomik paketin ne zaman açıklanacağına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, ekonomik paketle ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve “Şu gün denmez” dedi.



Çalışmaları tam, sağlıklı olarak neticelendirdikten sonra gerekli açıklamaları yapacaklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:



“Biz aslında peyderpey paketi uygulamaya koyduk. Varlıkların Türkiye'ye nakli ve içerdeki varlıkların bu noktada kayıt altına alınması hususları aslında paketin bir nevi adımıdır. Yani bir insan, bir girişimci kendi kayıt dışı varlıkları var da eğer bunu sermayesine bir güç olarak ilave etmiyor, sürekli olarak devletten böyle bir şey bekliyorsa tabii ki doğru bir şey değil. Onun için finans sektörüne de bazı davetlerimiz çağrılarımız oldu biliyorsunuz. Kredi çağırma gibi bazı yanlışların içine girmemeleri hususunda hep beraber taşın altına elimizi sokacağız ve en az zararla bu krizi atlatacağız.”

Erdoğan, IMF'ye ilişkin bir soru üzerine, “IMF ile görüşmeler henüz netleşmedi devam ediyor” dedi.



Bir gazetecinin “Yıllardır sizi takip eden muhabirlerin Başbakanlığa akreditasyonları iptal edildi. Bu konudaki görüşünüz nedir?” sorusunu da Erdoğan, “Arkadaşlar, muhabirler yalan yanlış haber yapıyorsa akreditasyonları iptal edilebilir. O medya organı veya grubu bir başkasını göndersin. Yalan yanlış haber yapanlarla biz yola devam etmeyiz. Bizim ölçümüz o. Yalan yanlış haber yapmayacak” diye yanıtladı.



