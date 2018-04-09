'Akreditasyon' geliyor; artık her sivil toplum kuruluşu uyuşturucu ile mücadele edemeyecek

Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan ve önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılması planlanan yönetmeliğe göre artık her sivil toplum kuruluşu uyuşturucu ile mücadele edemeyecek. Bakanlıkça uyuşturucu ile mücadelede derneklerin kurulması teşvik edilecek ancak mevcut uyuşturucu ile mücadele dernekleri de “akreditasyona” tabi tutulacak.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun haberine göre 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı için çalışmalar sürerken, Sağlık Bakanlığı’nca yeni bir uygulamanın yaşama geçirileceği ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan ve önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılması planlanan yönetmeliğe göre “artık her sivil toplum kuruluşu uyuşturucu ile mücadele edemeyecek.

Bakanlıkça uyuşturucu ile mücadelede derneklerin kurulması teşvik edilecek ancak mevcut uyuşturucu ile mücadele dernekleri de “akreditasyona” tabi tutulacak. Bu STK’ler İçişleri Bakanlığı’nca takip edilecek.

Uyuşturucuyla mücadele adı altında kurulan bazı STK ve derneklerin, bağımlılık tedavisi için bağımlılardan binlerce lira alıp daha sonra ortadan kaybolduğu iddiaları TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu’nda gündeme getirilmişti. Komisyonda daha önce konuşan Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Mustafa Necmi İlhan, çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve “sahte derneklere binlerce lira kaptıran aileler olduğunu” dile getirmişti.