“Akran zorbalığıyla mücadele yöntemlerimi geliştirilmeli”

ABD’nin Denver kentinde yaşayan 9 yaşındaki Jamel Myles geçtiğimiz günlerde akranlarının homofobik zorbalığına sebebiyle intihar etti. Genç LGBTİ+ Derneği’nden Rıfat Can Yiğit, akran zorbalığına dikkat çekerek “Mücadele yöntemlerimi geliştirilmeli” dedi.

Kaos GL’den Gözde Demirbilek’e konuşan Yiğit, dünyanın neresinde olursa olsun bu tarz intiharların keyfî değil toplumsal ve politik olduğunun altını çizerek akran zorbalığı ile mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yiğit, şunları söyledi:

“Akran zorbalığı, özellikle çocukluk ve akabinde gençlik döneminde yaşanıyor. Çocuklukta yaşanan zorbalıklar gençlikte içe kapanıklık, kendini ve kimliğini aynı zorbalık saikiyle sorgulama, özgüvensizlik yaratıyor. Biz bugün akranlarımızla çalışırken, çocuklukta yaşadığımız ayrımcılıkların izlerini hâlâ taşıyoruz aslında.

Jamel Myles’in yaşadığı ayrımcılık da hayatına mal oldu. 'İntihar etti' demek iradî bir şey gibi gözüküyor, Myles intihar etmedi intihar ettirildi. Okuldaki arkadaşlarının ‘Öldür kendini’ demesi, bunu duymak ve hayatına bu sözlerle devam etmek kolay değil. Sırf bu yüzden, Myles’i hatırlayarak akran zorbalığıyla mücadele yöntemlerimizi geliştirmemiz gerekiyor.”

Bizim ulaşamadığımız, destekleyemediğimiz kitleler var. Çocuklar bu kitlenin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Tam da bu sebeple, çocuklarla çalışan uzmanlara ve ailelere ulaşmamız gerek. Eğitimcilere ulaşarak sınıflarında akran zorbalığı ile ilgili özel çalışma yürütmelerini talep etmemiz gerek.”