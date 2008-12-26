Akrabasının oğlunu öldürüp sobada yaktı

Beşir Anıl Höyük (27), akrabası Yusuf Ziya Çelikcan’ın 11 yaşındaki oğlu Ural’ı kaçırıp öldürdü



Antalya'da iki gün önce kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi, bir akrabasının Duacı köyünde kiraladığı evdeki sobada bulundu. Antalya'daki evinden iki gün önce ayrılan ve kaybolduğu bildirilen Ural Çelikcan'ın (11) cesedi, Antalya yakınlarındaki Duacı köyünde yaşayan B.A.H'nin (27) evindeki bir sobanın içerisinde bulundu. Kesici aletle parçalandığı belirtilen çocuğun cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili olarak, evi kiraladığı ve öldürülen çocuğun babasının halasının oğlu olduğu belirtilen B.A.H'yı gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan, olayın meydana geldiği Duacı köyünün jandarma bölgesi olduğunu ve soruşturmanın jandarma tarafından yürütüldüğünü bildirdi. Arslan, olayın aile içi husumetten kaynaklandığının düşünüldüğünü kaydetti.



CİNAYET ZANLISININ YERİ, CEP TELEFONUNUN SİNYALLERİ İZLENEREK BELİRLENDİ

Antalya'da kaybolduktan iki gün sonra, bir akrabasının evinde ölü bulunan çocuğun cesedinin yakılmak istendiği öğrenildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ural Çelikcan önceki gün okul dönüşünde, servisten indikten sonra kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine polis, Ural Çelikcan'ın (11) babası Yusuf Ziya Çelikcan'ın akrabalarından B.A.H'nin cep telefonu sinyallerini takibe aldı. Sinyallerin Antalya'nın Duacı köyündeki baz istasyonundan geldiğini saptayan güvenlik güçleri, bölgede yaptıkları araştırmada B.A.H'nin, Duacı köyü Akdeniz Caddesindeki tek katlı bir orman evini bir ay kadar önce kiraladığı saptandı. Zanlının ev sahibine, üniversiteden yeni mezun olduğunu ve bir bankada işe başlayacağını söylediği, annesinin de yılbaşından sonra Antalya'ya gelerek, eve yerleşeceğini söylediği öğrenildi. B.A.H'nin kiraladığı evin tespit edilmesinden sonra jandarmanın eve yaptığı baskında, çocuğun kesici bir aletle parçala ayrılan cesedinin bazı bölümlerinin, yakılmak üzere sobaya konulduğu belirlendi. B.A.H'nin jandarma tarafından suç üstü yakalandığı kaydedildi. B.A.H'nin çocuğu Antalya Dedeman Otel civarındaki evin yakınlarından Duacı köyüne getirmekte kullandığı 07 SZ 613 plakalı otomobilin de evin önünde bulunduğu açıklandı. Bu arada, Ural Çelikcan'ın babası iş adamı Yusuf Ziya Çelikcan'ın Kundu'daki Topkapı Palace Otel'de turistik eşya satan bir mağaza işlettiği ifade edildi. Oğullarının ölümüyle sarsılan Yusuf Ziya Çelikcan ile anne Sedef Çelikcan, evlerine gelen gazetecilere de tepki gösterdiler. Yusuf Ziya-Sedef Çelikcan çiftinin Yakamoz Sitesi'ndeki evlerinin önünde bir ambulans bekletiliyor.



İSTANBUL'DA YANMIŞ KADIN CESEDİ

Küçükçekmece'de yanmış kadın cesedi bulundu. Söğütlüçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi Meşe Çıkmazı Sokaktaki boş arsada yanmış bir ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polisler tarafından yapılan incelemede, büyük kısmı yanmış cesedin, yaklaşık 20 yaşındaki bir kadın olduğu belirlendi. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.