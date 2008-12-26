Akrabasının oğlunu öldürüp sobada yaktı

Beşir Anıl Höyük (27), akrabası Yusuf Ziya Çelikcan’ın 11 yaşındaki oğlu Ural’ı kaçırıp öldürdü
Antalya'da iki gün önce kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi, bir akrabasının Duacı köyünde kiraladığı evdeki sobada bulundu.
Antalya'daki evinden iki gün önce ayrılan ve kaybolduğu bildirilen Ural
Çelikcan'ın (11) cesedi, Antalya yakınlarındaki Duacı köyünde yaşayan
B.A.H'nin (27) evindeki bir sobanın içerisinde bulundu.
Kesici aletle parçalandığı belirtilen çocuğun cesedi, otopsi yapılmak
üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla
ilgili olarak, evi kiraladığı ve öldürülen çocuğun babasının halasının
oğlu olduğu belirtilen B.A.H'yı gözaltına aldı.
Antalya Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan, olayın meydana geldiği Duacı
köyünün jandarma bölgesi olduğunu ve soruşturmanın jandarma tarafından
yürütüldüğünü bildirdi. Arslan, olayın aile içi husumetten
kaynaklandığının düşünüldüğünü kaydetti.
CİNAYET ZANLISININ YERİ, CEP TELEFONUNUN SİNYALLERİ İZLENEREK BELİRLENDİ
Antalya'da kaybolduktan iki gün sonra, bir akrabasının evinde ölü
bulunan çocuğun cesedinin yakılmak istendiği öğrenildi. AA muhabirinin
aldığı bilgiye göre, Ural Çelikcan önceki gün okul dönüşünde, servisten
indikten sonra kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine polis, Ural
Çelikcan'ın (11) babası Yusuf Ziya Çelikcan'ın akrabalarından B.A.H'nin
cep telefonu sinyallerini takibe aldı.
Sinyallerin Antalya'nın Duacı köyündeki baz istasyonundan geldiğini
saptayan güvenlik güçleri, bölgede yaptıkları araştırmada B.A.H'nin,
Duacı köyü Akdeniz Caddesindeki tek katlı bir orman evini bir ay kadar
önce kiraladığı saptandı. Zanlının ev sahibine, üniversiteden yeni
mezun olduğunu ve bir bankada işe başlayacağını söylediği, annesinin de
yılbaşından sonra Antalya'ya gelerek, eve yerleşeceğini söylediği
öğrenildi.
B.A.H'nin kiraladığı evin tespit edilmesinden sonra jandarmanın eve
yaptığı baskında, çocuğun kesici bir aletle parçala ayrılan cesedinin
bazı bölümlerinin, yakılmak üzere sobaya konulduğu belirlendi.
B.A.H'nin jandarma tarafından suç üstü yakalandığı kaydedildi.
B.A.H'nin çocuğu Antalya Dedeman Otel civarındaki evin yakınlarından
Duacı köyüne getirmekte kullandığı 07 SZ 613 plakalı otomobilin de evin
önünde bulunduğu açıklandı.
Bu arada, Ural Çelikcan'ın babası iş adamı Yusuf Ziya Çelikcan'ın
Kundu'daki Topkapı Palace Otel'de turistik eşya satan bir mağaza
işlettiği ifade edildi. Oğullarının ölümüyle sarsılan Yusuf Ziya
Çelikcan ile anne Sedef Çelikcan, evlerine gelen gazetecilere de tepki
gösterdiler. Yusuf Ziya-Sedef Çelikcan çiftinin Yakamoz Sitesi'ndeki
evlerinin önünde bir ambulans bekletiliyor.
İSTANBUL'DA YANMIŞ KADIN CESEDİ
Küçükçekmece'de yanmış kadın cesedi bulundu. Söğütlüçeşme
Mahallesi Atatürk Caddesi Meşe Çıkmazı Sokaktaki boş arsada yanmış bir
ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polisler tarafından
yapılan incelemede, büyük kısmı yanmış cesedin, yaklaşık 20 yaşındaki
bir kadın olduğu belirlendi.
Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.