Akrabasını öldürdüğünü itiraf etti

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Mustafa Uğur Karagöl (26), otomobille gezintiye çıktığı akrabası Abdulkadir Karagöl\'ü (22), tarla malzemelerini çaldığı iddasıyla çıkan tartışma sırasında öldürdüğünü itiraf etti.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yukarı Çiçekli Mahallesi\'nde ailesiyle birlikte çiftçilik yapan Abdulkadir Karagöl, dün babasının amcasının torunu Mustafa Uğur Karagöl\'ü de yanına alarak, otomobille gezmeye çıktı. İki akraba arasında yaşanan arbede sırasında tabancanın ateş alması sonucu vurulan Abdulkadir Karagöl yaşamını yitirdi. Akrabasının cesedini narenciye bahçesine atan Mustafa Uğur Karagöl, babasının arayarak olayı anlattı. Babanın ihbarı üzerine olay yerinden alınan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken, cinayet şüphelisi Mustafa Uğur Karagöl de gözaltına alındı. Mustafa Uğur Karagöl, ilk ifadesinde, Abdulkadir Karagöl\'ün aracın torpido gözündeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp havaya ateş etmek istediğini, kendisinin de buna engel olmak isterken çıkan arbedede silahın ateş aldığını ileri sürdü.

8 KURŞUN ÇIKINCA İTİRAF ETTİ

El svapları alınarak Cinayet Büro Amirliği\'ne getirilen şüpheli Mustafa Uğur Karagöl, sorgusunda, ölen Abdulkadir Karagöl\'ün vücudunda 8 kurşun yarası olduğu saptanınca suçunu itiraf etti. Şüpheli, sorgusunda, \"Tarlamızdan sürekli jeneratör, sulama boruları ve diğer başka malzemeleriniz çalınıyordu. Kendisinin yaptığını düşünüyordum, aramızda tartışma çıktı, öldürdüm\" dedi.

Şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.



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