T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akrabası tarafından öldürüldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da ziyaretine gittiği akrabasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan Ahmet Kalo (28), hayatını kaybetti

07 Şubat 2018 12:17

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da ziyaretine gittiği akrabasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan Ahmet Kalo (28), hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi\'nde meydana geldi. Ahmet Kalo, ziyarete gittiği isimleri henüz bilinmeyen akrabalarıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kalo, evdeki akrabalarının biri tarafından göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan Kalo, evdeki diğer akrabalarının çağırdığı ambulans ile yakında özel hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Kalo, tedaviye alındığı hastanede bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Kalo\'nun ismi açıklanmayan 6 akrabasını gözaltına aldı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusu devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHAADANAAhmet KaloOlayYüreğirKiremithane MahallesiAhmet KaloziyareteTartışmanınKaloAğırOlaylaEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24