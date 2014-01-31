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Yaşam

Akrabaları 19 yaşındaki hamile kadını boğarak kuyuya attı

19 yaşındaki H.G, kaldığı kadın sığınma evinden alınan iki akrabası tarafından iple boğularak kuyuya atıldı

31 Ocak 2014 12:52

Şanlıurfa'da töre adı altında yine kadın cinayeti yaşandı. Bir kadın, iki akrabası tarafından boğularak bir kuyuya atıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'ne bağlı Sergen Mezrası'nda yaklaşık 5 ay önce, 3 buçuk aylık hamile olduğu fark edilen 19 yaşındaki bir kadın şiddet gördüğü ve ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle Diyarbakır Kadın Sığınma Evi'ne götürülerek koruma altına alındı.

Ancak geçtiğimiz günlerde, sığınma evine gelen kadının amcasının iki oğlu, olayın tatlıya bağlanacağını ve kadının evine dönmesini istediler. Ardından da, kadını da yanlarına alarak sığınma evinden ayrıldılar. İddiaya göre genç kadından haber alamayan aile fertleri, kızlarının kayıp olduğu gerekçesiyle jandarmaya başvurdu. Ve o kayıp başvurusundan 5 gün sonra jandarmanın aramaları sonuç verdi. Genç kadının amcasının oğulları tarafından kadın sığınma evinden alındığı tespit edildi.

Gözaltına alınan katil zanlısı iki kardeş jandarmada suçlarını itiraf etti. Böylece korkunç gerçek ortaya çıktı. Talihsiz kadının cansız bedeni köye 2 kilometre mesafedeki bir kuyudan çıkarıldı. Yapılan ilk incelemede 8 aylık hamile kadının iple boğularak kuyuya atıldığı ayrıca vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin de olduğu belirlendi.

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