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Bilim / Teknoloji

Telefonlarda 'Durun siz akrabasınız evlenemezsiniz' sinyali!

Yeni geliştirilen akıllı telefon uygulamasıyla akrabalar birbirlerine yaklaştıklarında sinyal gönderiliyor

19 Nisan 2013 02:22

Nüfusu 320 bin kişi civarında olan İzlanda'da insanların farkında olmadan akrabalarıyla duygusal ilişkiye girmesini önlemek için ilginç bir yöntem bulundu.

Akrabalara birbirlerine yaklaştıklarında sinyal gönderen yeni Android uygulama, İzlandalıları akraba evliliğinden kurtarmayı amaçlıyor.

İzlanda Üniversitesi yazılım mühendisliği öğrencilerinin geliştirdiği "The Islendiga-App" adlı uygulamayla, akrabalar flörte başlamadan önce uyarılıyor.

Ekipten Arnar Freyr Adalsteinsson, ülke yerlileri ve ailelerinin bin 200 yıllık soy ağaçlarının bulunduğu çevrimiçi veritabanı "Islendingabok"daki bilgilerden faydalanarak bir yazılım uygulaması geliştirdiklerini, bu sayede iki İzlandalının akrabalık düzeylerini akıllı telefonlar yardımıyla öğrenebileceğini söyledi.

Sadece Android telefonlarda kullanılabilen uygulamanın şimdiye kadar 4 bin kişi tarafından indirildiği belirtildi.

 

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