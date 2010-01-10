Akraba evliliğine Danimarka dur dedi!

T24- Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan genç, Danimarka vatandaşı olan teyzesinin kızı ile 5 yıldır evli olmasına karşın,'akraba evliliği' gerekçe gösterilerek, bu ülkeden oturum izni alamayınca, ayrı yaşadığı eşiyle internet üzerinden iletişim kuruyor.



Şarkışla'da yaşayan Bilal Ünalan (31), Danimarka vatandaşı olan teyzesinin kızı Emine Ünalan (38) ile 5 yıldır evli olduğunu, ancak'akraba evliliği'gerekçe gösterilerek, Danimarka'da oturum izni alamadığı için eşinden 5 yıldır ayrı yaşadığını söyledi.



Evlendikten sonra Danimarka'ya gittiğini ifade eden Ünalan, 3 aylığına aldığı'aile ziyareti vizesi'bitince Danimarka'dan sınır dışı edildiğini kaydetti.



Oturum izni alabilmek için başvurduklarını belirten Ünalan: "18 ay başvuruya gelecek yanıtı bekledik daha sonra oturum izni vizesi alamayacağımızı bize ilettiler. Teyze çocukları olmamız nedeniyle vizenin verilmediğini söylediler" dedi.



Doğacak bebeğinin yanında olmak istiyor



Eşinden 5 yıldır ayrı yaşadığını ifade eden Bilal Ünalan:"Ben Türkiye'deyim, eşim Danimarka'da. Bu süreç bizi psikolojik olarak çok etkiledi. Eşimle sadece internet kafelerde, MSN'den görüşebiliyorum. Bir süre sonra bebeğimiz dünyaya gelecek ve ben onun yanında olamayacağım. Ben eşimin ve çocuğumun yanında olmak istiyorum" diye konuştu.



Eşinin sadece yaz tatillerinde Türkiye'ye geldiğini, sadece o dönemde görüşebildiklerini bildiren Ünalan, oturum vizesi olabilmek için son bir kez daha Danimarka Konsolosluğuna başvurduğunu, sonucu beklediğini söyledi.



Ünalan, vize alabilmek için yetkililerden yardım istedi

