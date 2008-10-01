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Politika

AKP'yi zorlu günler bekliyor

Uzun yaz ve bayram tatilinin ardından Meclis’in açılmasıyla birlikte hükümet zorlu bir ekim ayına girecek. Hem kapatma hem de türban davalarının gerekçesinin açıklanacağ

01 Ekim 2008 03:00

Uzun yaz ve bayram tatilinin ardından Meclis’in açılmasıyla birlikte hükümet zorlu bir ekim ayına girecek. Hem kapatma hem de türban davalarının gerekçesinin açıklanacağı ekim ayında TBMM gündemi de yüklü. 
 
Yaz ve bayram tatilinin ardından hükümet ve AKP zor bir Ekim ayına giriyor. TBMM yeni yasama yılı çalışmalarına fiilen 6 Ekim’de başlayacak. Siyasi tansiyon da ekim ayında yeniden yükselecek.

Muhalefetin ajandasında Deniz Feneri başta olmak üzere AKP’li Şaban Dişli ve belediyelerin arazi rantlarıyla ilgili dosyalar yer alıyor. 29 Mart yerel seçimleri de önlerinde olan siyasi partiler, belediye başkan adaylıkları için de çalışma başlatacak. Ekim ayında beklenen gelişmeler şöyle:


Türkiye'nin sorunu AKP

AKP büyüsünü kaybediyor

DENİZ FENERİ: Önce soruşturma ardından dava açılıp açılmayacağı merak edilen konular arasında yolsuzluk iddiaları ilk sırayı alıyor. Deniz Feneri olayı ve partisindeki görevinden istifa eden AKP’li Şaban Dişli’yle ilgili iddialar konusunda yargının ve muhalefetin tutumu ilgiyle izlenecek.

GEREKÇELİ KARARLAR: AKP için açılan kapatma davasında çıkan “Hazine yardımından yoksun bırakma” kararının gerekçesi ile üniversitelerdeki türban yasağının kaldırılmasına yönelik anayasa değişikliğinin iptali kararının gerekçesinin ekim ayının ilk haftasında tamamlanacak. Kararların içeriği AKP’nin atacağı adımlar için yol gösterici olacak. Özellikle Yüksek Mahkeme’nin kapatma davasında hangi eylemleri ya da hangi açıklamaları “odak” için delil gördüğü gerekçede ortaya çıkacak.

TEZKERE VE SEÇİM: Sınır ötesi operasyona izin veren tezkerenin süresi 17 Ekim’de sona erecek. Meclisin açıldığı ilk haftada tezkere genel kurula gelecek. Askeri operasyonların uzaması nedeniyle bölgeden alacağı oyların düşme ihtimali, Erdoğan’ı kara kara düşündürüyor. Mart ayındaki yerel seçimlerde Diyarbakır başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da oylarını artırmak isteyen AKP açısından ise tezkerenin süresinin uzatılması kritik bir karara dönüşecek. DTP’nin daha şimdiden karşı çıktığı tezkere konusunda AKP’li bölge milletvekilleri de tepkili.

ERGENEKON: Meclis’e de taşınan Ergenekon davasında yargılama 20 Ekim’de başlayacak. Davadaki belgeler, kamuoyunun yakından tanıdığı sanıkların yapacakları ilk savunmalar gündem belirleyecek. Bu dava kadar iki emekli orgeneral Şener Eruygur ile Hurşit Tolon’un sağlık sorunları ve haklarında yazılacak olan ek iddianame ile yeni operasyon dalgalarının olup olmayacağı da gündem belirleyecek.

EKONOMİDE ALARM: 2006 yılından bu yana siyasette çeşitli nedenlerle yaşanan sıkıntıların devam ederken, ekonomi de dünyadaki ekonomik krizin Türkiye’yi etkilemesi kaçınılmaz görünüyor. Büyüme rakamının ardından, kapasite kullanım oranlarının da gerilemesi ve son açıklanan elektrik zammı önümüzdeki günlere ilişkin endişeleri artırıyor.

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