AKP'yi yolsuzluk kirletti

Deniz Feneri davasına ilişkin iddialar, AKP için olası etkileri, yabancı basında da tartışılıyor. İngiliz Financial Times gazetesi, yolsuzluk iddialarına ilişkin tartışmaların, Türk hükümeti ile laik karşıtları arasındaki siyasi savaşlarda yeni bir cephe oluşturduğunu belirterek, “AKP’nin temiz siyaset itibarına zarar verebilir” diye yazdı.



Ekonomi gazetesi Financial Times, Ankara kaynaklı Delphine Strauss imzalı haberinde Deniz Feneri davasının ilişkin iddiaların AKP’ye verebileceği zarar üzerinde durdu.



Gazete, “Yolsuzluk iddialarına ilişkin tartışmalar, Türk hükümeti ile laik karşıtları arasındaki siyasi savaşlarda yeni bir cephe olarak ortaya çıkıyor ve iktidardaki AKP, dikkatle geliştirilen temiz siyaset itibarına zarar verebilir” yorumunu yaptı.



Almanya’da karara bağlanan Deniz Feneri davasına ilişkin bilgi verildiği haberde mahkemenin, zimmete geçirilen paranın AKP’ye aktarıldığına ilişkin kanıt bulmadığını, ancak parti karşıtlarının suçlamaları sürdürdüklerini kaydetti.



İngiliz gazetesi, uzmanların, gerilimlerin piyasaları olumsuz etkileyebileceği yolundaki değerlendirmelerine de yer verdiği haberinde "laiklik karşıtı" faaliyetlerinden dolayı AKP hakkında açılan kapatma davasına dikkat çekerek partinin yasaklanmaktan kıl payı ile kurtulduğunu ancak bunun seçmelerin arasındaki popülaritesine pek bir zarar vermediği gibi göründüğünü yazdı.



Son bahar aylarının, AKP ile karşıtları arasındaki ilişkiler onarılarak AB reformlarının geçirilmesi için bir fırsat oluşturması gerektiğini ancak Deniz Feneri’ne ilişkin tartışmaların siyasi bölünmelerle tehdit ettiğini kaydetti.



“AKP YOLSUZLUK İDDİALARINA HASSAS”



Financial Times, AKP’nin kendisini “temiz” siyaseti bir model olarak sunduğu için yolsuzluk iddialarına özellikle hassas olduğunu belirtirken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Deniz Feneri davasına ilişkin iddiaları hararetle yalanladığını, bunun da bu iddiaların, partisinin seçim sonucu açısından oluşturduğu potansiyel zararın çok farkında olduğunu gösterdiği görüşünü dile getirdi.



AKP ile Doğan medya grubu arasındaki tartışmalara da dikkat çekildiği haberde Başbakan'ın kullandığı “sert” tonunun tartışmaların büyümesine de katkıda bulunduğu savunuldu.



Financial Times, CHP’nin dokunulmazlıkların kaldırılmasını talep ettiğini belirtirken partinin bu reformu, AB programı konusunda işbirliği yapmak için şart koşabileceğini belirtti. CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun girişimlerine de dikkat çeken gazete, “Bazı kamuoyu yoklamaları, Deniz Feneri konusundaki medya fırtınasının, etkisini gösterdiğini ortaya koyuyor” diye yazdı.



AKP İÇİN EN KÖTÜ SENARYO



Deniz Feneri davasının, AKP’nin “doğal destekçileri olan dindar seçmenler için özellikle itici olduğu”nu savunan gazete şöyle devam etti:



“AKP için en kötü senaryo, Deniz Feneri olayını soruşturan bir Türk savcısının, partinin yardım derneğinin Almanya şubesinden kaynak sağladığına ilişkin kanıt bulmasıdır. Bu, Anayasa Mahkemesi’nde AKP hakkında yeni bir kapatma davasının açılmasını tetikleyebilir.”