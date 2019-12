AKP’yi sarsan seks şantajları

AKP’deki ‘seks şantajları’ Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un adaylıktan çekilmesiyle yine gündeme geldi. Ama bu ilk değildi. Çubuk, Finike, Silvan ve Bingöl’de ortaya çıkmıştı. İşte bu ‘seks şantajları’nın hikâyesi.

Altınok'un 'Yok' dediği kaseti Ahmet Hakan yazdı





10 yıl önce, bir otelde…



Turgut Altınok'un başkan adaylığından çekilmesine neden olan görüntüler, yaklaşık 10 yıl önce 7 Kasım 1999'da gece saat 02.00 sıralarında, Ankara'da bir otel odasında çekildi. Görüntünün toplam süresi 16 dakika.



O görüntünün öyküsüne gelince. Odak noktasında Köksal Avcı isimli bir kişi var. Köksal Avcı, eski bir çek senet tahsilatçısı. Turgut Altınok'un da tanıdığı bir isim. Bu tanışıklık, 1999 yılında bir hayli ilerledi. Turgut Altınok, Köksal Avcı'nın önemli bir isteğini yerine getirdi. Hediyesi de bugün başını yakan görüntüler oldu.



İddialara göre Köksal Avcı, Turgut Altınok'a malum görüntülerdeki kadını gönderdi. Kadın ve Altınok, 7 Kasım 1999 gecesi, Ankara'da bir otel odasında buluştu. Ama Altınok, bunun bir tuzak olduğunun farkında değildi. Kadın, odaya gizli kamera yerleştirmiş her şeyi kaydetmişti.



Sabah olduğunda kadın kaseti Köksal Avcı'ya teslim etti. O da bir süre sonra Altınok'a gitti görüntüleri izletti ve tam 1 milyon dolar para istedi. Yine iddialara göre aldı da. Uzun süre Köksal Avcı'nın sesi çıkmadı. Ne var ki Avcı, 2003'ün yaz aylarında bir kez daha Altınok'un kapısını çaldı. Yeniden para istedi.



İsteklerin sonunun gelmeyeceğini anlayan Altınok, soluğu İstanbul'da aldı. O tarihte organize suçlar şube müdürü olan akrabası Ayhan Buran'a her şeyi anlattı. Buran da, kısa bir teknik takibin ardından ağustos başında operasyonu başlattı. Köksal Avcı, adamlarıyla birlikte gözaltına alındı. Sonra da, iki adamıyla birlikte tutuklandı. Fakat operasyon eksikti. Çünkü operasyonda üç kopyası ele geçirilen kasetin orijinali ortada yoktu. Nerede olduğu da belli değildi. İşte o kaset, bugün yeniden ortaya çıktı. Ve şantajcı eller tarafından internete sızdırıldı. Turgut Altınok her ne kadar reddetse de, onu, 15 yıldır oturduğu belediye başkanlığı koltuğundan etti.



AKP’liden AKP’liye tezgâh!



Çubuk Belediye Başkanı, ‘çete’den ayrılmak isteyen eski ilçe başkanının bir kadınla fotoğrafını çektirip şantaj yaptı…



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aralarında Çubuk Belediye Başkanı Adem Tuğluca ile başkan yardımcısı ve bazı meclis üyelerinin de bulunduğu 47 kişi hakkında, ‘örgüt kurarak ihaleye fesat karıştırdıkları’ iddiasıyla açılan davanın iddianamesinde çarpıcı iddialara yer verdi. Buna göre, başlangıçta örgütle birlikte çalışan eski AKP İlçe Başkanı İlhami Taşkesti, daha sonra, “Paravan şirketlerle belediyenin parkları yapılıyor. Şu anda tüyü bitmedik yetimin parası var. Genel merkeze de bunları söyleyeceğim...” diyerek ayrılmak istedi.



Örgütü deşifre etmesinden çekinen diğer üyeler, Taşkesti’nin ilçe teşkilatındaki odasına ses kayıt cihazı yerleştirdi. İddianamede, bu olay sanıkların telefon dinlemelerinde şöyle yer aldı:



Çubuk Belediye Encümeni ve Meclis üyesi Bahri Şahin: “Biz teşkilata gidiyoruz. Kimse yokmuş. Sen teşkilata bir gelsen. Biz o şeyi yerleştirmeyi bilmiyoruz da o yüzden diyorum.”



Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Osman Aydos: “Asma tavan var ya hacı abi. Lambayı aşağı doğru çektiğinde gelir. Oradan alçıyı hafiften kenardan kesilecek oraya o mikrofon yeri koyulacak. Canım pil taktın mıydı, verici oluyor.”



Taşkesti’nin kadın arkadaşı ile uygunsuz şekilde fotoğraflanarak, şantaj yapıldığı öne sürülen iddianamede, yakınlarının haberdar olması için fotoğrafların postayla gönderildiği yer aldı. Çubuk Belediye Encümeni Bahri Şahin’in durumu Çubuk Belediye Başkanı Adem Tuğluca’ya şöyle aktardığı belirtildi:



Şahin: “Bugün kuş kapana girdi başkanım. Şeyi getirdi bağevine bıraktı şimdi. Ekip orda. Gece toplantıdan sonra oraya gidecek. Herhalde gece basacağız. Ekip hazır.”



Şahin: “Başkanım şimdi kuşu aldı oradan Afyon’a gidiyor. Araç takip ediyor, biz de peşindeyiz. Şimdiye kadar karı ordaydı. Toplantıdan çıktı kadını aldı hemen gitti. Başkanım çıkarken neyi çektik ama tam şeyli yakalayamıyoruz. Şimdi gece kalır diyorduk, kalmadı. Minibüse attı gitti kadını.”



‘Daha sonra seyredeceğiz diye çekti’



Antalya'nın Finike İlçesi'nde, AKP İlçe Başkanı İsmail Katkıcı'nın, cinsel ilişkiye girdiği sırada kaydettiği görüntülerle kendisine şantaj yaptığını ileri süren 48 yaşındaki A.T., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Görevinden istifa eden, evli ve 3 çocuk babası Katkıcı ise siyasi rakiplerinin kendisine tuzak kurduğunu iddia etti.



Finike'de AKP İlçe Başkanlığı görevini yürüten İsmail Katkıcı (41), 9 Haziran 2008 görevinden istifa etti.



İstifa gerekçesini o zaman ‘sağlık sorunu’ olarak açıklayan Katkıcı, daha sonra siyasi bir komploya kurban gittiğini ve buna daha fazla alet olmamak için görevinden istifa ettiğini açıkladı. Katkıcı, Finike'nin Sahilkent Beldesi'nde oturan, seracılıkla uğraşan A.T'nin, “İsmail Katkıcı bana şantaj yapıyor. İlişkimizi, ‘Daha sonra seyrederiz’ diye kameraya çekti. Görüntüleri istediğimde ise ‘Ben Sahilkent'te belediye başkan adayıyım.



Bu ilişkimizi birine söylersen görüntüleri herkese yayarım’ dedi” iddialarıyla savcılığa başvurduğunu kaydeden Katkıcı, aslında kendisinin asılsız iddialarla tehdit edildiğini öne sürdü.



AKP’li başkanın oğluna şantaj



İlişkiye girdiklerini kayda alıp para sızdırmak için şantaj yaptıkları iddiasıyla 29 kişi gözaltına alındı. 12’si tutuklandı. Buraya kadar rutin bir haber. Ama bu çetenin AKP’li başkanın oğluna da şantaj yaptıkları dava iddianamesinde ortaya çıktı.



Çete üyelerine ‘Nazif' adlı polis memurunun köstebeklik yaptığı, operasyon öncesi bilgi verdiği belirtilen iddianamede, polisin çete elebaşı N.T.'ye telefonda, "İhbar geldi, 2 saat işimiz var. Sen sakın buralara gelme" dediği, N.T.'nin polis operasyonlarının artması üzerine aralarına casus sızdığına dair diğer sanıklara bilgi verip, "Savcıyı devreye sokalım" dediği belirtildi.

İddianamede sanıkların, AKP Silvan İlçe Başkanı N.K.'nin oğlu S.K. ile cinsel ilişkiye giren S.A. adlı kadının parti başkanının oğlunu telefonla arayıp, "Bak canım, 10 bin lira gelmezse elimdeki CD'yi senin o babanın AKP’sine de, ailene de yollarım haberin olsun. ‘Benim kızlığımı aldı, hamile bıraktı' derim. O para yarına kadar gelecek, yoksa ailenden alırım" dediği, S.K.'nın daha sonra kadınları pazarlayan çete üyesi sanık R.P.'den yardım isteyerek, "Ağabey 10 bin lira ben veremem, nereden bulayım bu kadar parayı? Bunlar benden ne istiyor?" dediği, R.P'nin ise, "Senin çok zengin olduğunu biliyorlar" dediği belirtiliyor.



Teknik takibe takılan AKP’li



İstanbul`da yapılan fuhuş operasyonunda, polisin teknik takibinde cep telefonuyla fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen eski AKP Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, kayıtlara geçen telefon görüşmesinin kendisine ait olmadığını ileri sürdü. Operasyonda şarkıcı Fulden Uras, BBG yarışmasından Hülya Yamanoğlu, VJ Özlem Ertem, Gelinim Olur musun? yarışmasından Sinem Umaç, manken Pelin Giyim`in de aralarında bulunduğu 23 kadın ve onları fuhuşa teşvik etmekle suçlanan 4 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon öncesi yapılan teknik takipte Berdibek`in `fuhuşa teşvik` suçundan bir süre tutuklu yargılanan ve son celsede tahliye edilen Dinçer Dinçsoy`la tam 7 kez görüştüğü belirlendi. Telefonda fuhuş için 500 dolara pazarlık yaptığı ileri sürülen AKP`li bekar milletvekilleri arasında bulunan Berdibek, adına kayıtlı birçok cep telefonu olduğunu belirterek, şunları söyledi:



“Benim adıma kayıtlı 4-5 ayrı telefon var. Bunları hep sağda solda unuturum. Herhangi bir yerde bıraktığım telefonla biri konuşmuş olabilir. Ama benim bu olaydan kesinlikle haberim yok. Benim bu tarz işlerim asla olmaz. Telefon benim olabilir. Ama konuşan kesinlikle ben değilim. Benim bilgim dışında biri telefonumu alıp bu konuşmayı yapmışsa, bu işlere karışmışsa, benim ne günahım var?” Dinçer Dinçsoy`la, Feyzi Berdibek`in 5 Ekim 2005 gecesi, saat 00:28`deki konuşması:



Dinçer Dinçsoy: Alo...

Feyzi Berdibek: Ne yapıyorsun?

Dinçer Dinçsoy: Abi şimdi kızla konuşacağım. Ben 500 olarak düşünüyorum, çok mu fazla gelir size 500 dolar? İki defa kalsın kız...

Feyzi Berdibek: Ya gelsin bir saat kalsın gitsin.

Dinçer Dinçsoy: Ya tamam işte 500 dolar diyorum 300 dolar kıza ver.... 200 dolar Ramazan öncesi benim cebime girsin, hayrına abi...

Feyzi Berdibek: Tamam hadi peki.

Dinçer Dinçsoy: Tamam abicim.