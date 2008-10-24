AKP’yi ‘kadınlar’ kurtardı

AKP davasının gerekçesinde, AKP’nin AB’ye giriş çabaları, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı, şiddet çağrısında bulunmaması ve gücünü çağdaş demokrasi yönünde kullandığı savunuldu.



Kılıç: Deliller yetersiz



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Anayasa Mahkemesi, AKP’nin kapatılması davasında verdiği “Hazine yardımının yarısının kesilmesi” cezasının gerekçelerini tamamladı. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilen gerekçeli kararda, AKP’nin laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiği, ancak başta AB’ye uyum için yaptığı reformlar olmak üzere eylemlerinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kapatma kararı verilmesine gerek olmadığı belirtildi.Gerekçeli karar, Anayasa Mahkemesi’nin AKP’ye “Hazine yardımının kesilmesi” cezası verilmesi yönünde oy kullanan 5 üyesinin görüşünü yansıtıyor. Diğer 6 üye ile davanın reddi yönünde oy kullanan Başkan Haşim Kılıç ise bu karara katılmayarak karşı oy yazdılar. Gerekçenin bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.Edinilen bilgiye göre, gerekçeli kararda, AKP’nin demokratik ve laik cumhuriyet ilkesine aykırı bazı eylemlerinin olduğu belirtildi. Toplumdaki bazı kesimlerin üniversitelerdeki türban yasağı, Kuran kurslarına yaş kısıtlamasının kaldırılması ve imam hatiplere üniversite giriş sınavında uygulanan katsayıya ilişkin taleplerinin bulunduğuna dikkat çekildi. Bu sorunların bir kutuplaşmaya yol açtığı ve bu yüzden koplumun diğer temel meselelerinin siyasetin gündemine hak ettikleri ölçüde girmediği ve AKP’nin de bu taleplere ilişkin siyasetinin laiklik ilkesine uygun olmadığı belirtildi.Siyasi iktidarların, icraatlarını Anayasa’ya uygun olarak ve sadece kendi tabanına değil, tüm toplumun yararını düşünerek yapması gerektiği kaydedilen gerekçede, AKP’nin bazı eylemlerinin dini ve dinsel duyguları istismar edici nitelikte olduğu savunuldu. Bu eylemlerin toplumu devlete yabancılaştırdığı, bunun sonucu olarak da demokrasi ve rejimin meşruiyetinin sorgulanması tehlikesi doğduğu belirtildi.