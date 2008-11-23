'AKP'yi germeye devam edeceğiz'

DTP’nin 15 gün sürecek olan bölge gezisini Hakkâri'den başlatan Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, “AKP'yi ve Başbakan Erdoğan'ı germeye devam edeceğiz” dedi.



DTP yerel seçimlerin startını Başbakan Recep Erdoğan'ın gelmesine tepki gösterdiği Hakkâri'den verdi. 15 gün sürecek 14 ve 28 İlçeyi kapasayacak Doğu ve Güneydoğu ve Akdeniz bölgesi gezisinin ilk durağı için Hakkari'ye gelen DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk, Van Milletvekilleri Özdal Üçer, Fatma Kurtulan, Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ile Iğdır Miletvekili Pervin Buldan, Bitlis Milletvekili Nezir Karabaş, Hakkari'ye 30 kilometre uzaklıktaki Çiftlik mevksinde partililer tarafından karşılandı. Sık sık terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan grup, daha sonra araçlarıyla uzun bir konvoy oluşturarak Hakkari'ye kadar seçim otobusünde bulunan Ayna ve DTP'li milletvekillerine eşlik etti.



Seçim otobüsünün Hakkariye girişinde toplanan yaklaşık 2 bin kişi üç renk bezler, PKK flamaları açıp terör örgütü ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinde DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna kalabalığa hitap etti.



‘Erdoğan'ı geriyorsa germeye devam edeceğiz’



Ayna, son günlerde DTP'nin Doğu ve Güneydoğu illerine yapacağı geziye `Gerilim gezisi, gerilim haritası' benzetmesi yapılmasına tepki gösterdi. Ayna, seçim startını moral bulup motive olmak amacıyla Hakkâri'de verdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bu gezimizle seçim startını verdik. Birkaç gündür televizyonlar bizim bölge gezimizi `gerilim gezisi gerilim haritası' olarak veriyor. Biz toplumu geriyormuşuz. Ne yapıyoruz? Devletin yanlışını söylüyoruz. Ne yapıyoruz? Hükümetin hatalarını söylüyoruz. Yanlışları söylediğimiz için toplumu geriyormuşuz. Sizler bizim haklarımızı yok sayarken, hatta bizi yok sayarken, ölümü dayatırken sesiz mi kalalım. Durup izleyelim mi. AKP son bir yıldır bir slogan bulmuş. `Durmak yok yola devam.' Yani onlar durmak yok savaşa devam derken susalım mı? Onlar durmak yok açlığa, yoksulluğa devam derken susalım mı? Operasyonlara ölümlere devam derken, Kürt halkını inkâr ve imhasına devam derken susalım mı? Eğer gerçekleri söylemek AKP ve Erdoğan'ı geriyorsa germeye devam edeceğiz."



‘Özerk bölgelerimizi kuracağız’



Gezilerinin nedeninin seçim çalışması yapmak olmadığını söyleyen Emine Ayna konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz sizleri motive etmek için değil, sizlerden güç almak, sizlere teşekkür etmek, sizlerin bizleri motive edeceğini bildiğimiz için gezimize buradan başladık. Seçim çalışması için Hakkâri'ye Van'a Diyarbakır'a, Batman'a görevlendirme yapmayacağız. Çünkü biliyoruz ki halkımız değerlerine sahip çıkar. Bedelini ağır ödemiştir. Görevlendirmelerimizi, seçim çalışmalarımızı henüz belediyesi DTP'li olmayan illerde ilçelerde yapacağız. Halkın bizi en büyük oyla birinci çıkaracağına inanıyoruz. Bölge gezimiz çerçevesinde halkımızla kucaklaşıp selamlaşacağız. Sizlerden aldığımız büyük güçle yolumuza devam edeceğiz. Son sözümüz `Beğenmeyen gitsin' diyen Erdoğan'a. Ona buradan söyle sesleniyoruz. Bırakalım çekip gitmeyi bir yana, eğer bu halk çekip gidecek olsaydı, 25 yıldır yaptığınız zulümden dolayı gitmedi. Şimdi bırakalım çekip gitmeyi, seçimlerde demokratik özerkliği yaratacağız, özerk bölgelerimizi kuracağız."



Sık sık terör örgütü PKK ve elebaşı Öcalan lehine atılan sloganların ardından konuşmasını tamamlayan Ayna ve beraberindeki milletvekilleri buradan Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine gitti.

