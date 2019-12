AKP'yi bu coğrafyadan sileceğiz

T24 - Ahmet Türk'e düzenlenen yumruklu saldırıyla ilgili olarak sert konuşan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'ye son bir ders verilmesi gerektiğini belirterek, "İşte önümüzdeki seçimler bunun fırsatıdır. AKP'yi bu coğrafyadan silinmesi için, gece gündüz çalışacağımıza söz veriyoruz" dedi.



Diyarbakır'da PKK'nın gizli sivil yapılanması Kürdistan Topluluklar Birliği Türkiye Meclisi (KCK/TM) operasyonu ve Ahmet Türk'e yapılan saldırı, yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı yürüyüş ve mitingle protesto edildi.



Ahmet Türk'e alçakça bir saldırı gerçekleştirildiğini ve bunu kınadıklarını kaydeden Selahattin Demirtaş, "Biz ilk günden bu yana şunun altını çizdik. Bizim Samsun halkıyla, Karadeniz halkıyla, Türk halkıyla bir sorunuz yok. Bizim faşizmle, ırkçılıkla sorunumuz var. Ve o faşizmi hortlatmaya çalışanlar iyi bilsinler ki, biz çoktan faşizmi bu topraklara gömdük, ruhuna fatiha okuduk. Kürt halkı sizin faşist politikalarınıza boyun eğmez. Bunu artık anlayın" dedi.



Demirtaş, Ahmet Türk'ün burnunun faşist anlayış tarafından kırıldığını ileri sürerek, "Bu halkın burnunu da kırarım derseniz, o zaman bu halkın iradesini, bu halkın gücünü tanımamışsınız deriz. Bu halkın kararlılığını anlamışsınız deriz. Şu saatten sonra Kürt halkı üzerindeki bu ırkçı milliyetçi faşist uygulamalardan birinci derecede AKP hükümeti sorumludur. Bu halkın faşizme boyun eğmediğini öncelikle AKP hükümetinin görmesi lazım" diye konuştu.



Selahattin Demirtaş, Hakkari'de dün 13 yaşındaki çocuğun gözaltına alınış şeklini de eleştirerek "Eğer siz 13 yaşındaki çocuğu anasından kopararak yerlerde sürekleyerek, halkın gözü önünde işkence yapa yapa bu halka çözüm getiriyoruz derseniz, bu halk sizin burnunuzdan getirecektir" ifadesini kullandı.



BDP Genel Başkanı Demirtaş, KCK/TM operasyonlarını da eleştirdi.



Operasyonlarda arkadaşlarının kapıları kırılırak gözaltına alındığını söyleyen Demirtaş, 29 Mart'tan sonra kendilerine yönelik tasfiye operasyonu yapıldığını iddia etti.



Demirtaş, AKP'nin 29 Mart seçimlerinde halktan yediği tokattan yeterince ders almadığı için, halkın sabrını zorlamaya, üzerinde kirli oyunlar oynamaya devam ettiğini iddia etti.



Bu nedenle tam anlamadıkları için halkın AK Parti'ye son bir ders vermesi gerektiğini ifade eden Demirtaş, "İşte önümüzdeki seçimler bunun fırsatıdır. AKP'yi bu coğrafyadan silinmesi için, gece gündüz çalışacağımıza söz veriyoruz" dedi.



BDP Genel Başkanı Demirtaş, "Siz bizi tasfiye edeceğinize inanıyorsanız, hodri meydan kim tasfiye olacak hep beraber göreceğiz. Buradan bu operasyonları gerçekleştirenlere, bu halkın önünde şu çağrıyı yapıyoruz. Çok daha fazla geciktirmeden derhal arkadaşlarımızı cezalandırmaktan vazgeçin, bir an önce iddianamelerini hazırlayıp hakim karşısına çıkarın" diye konuştu.



Demirtaş, "Bu rehineler kendi özgürlüğüne, halkının arasına karışmadığı sürece AKP'ye bir tek gün rahat nefes aldırmayacağız. Bugün 14 Nisan'ın yıldönümünde aynı zamanda partimizin öncülüğünde kesintisiz bir kampanya başlatıyoruz. Her yer aynı zamanda demokratik direniş alanıdır. Her yerde 14 Nisan operasyonunun boşa çıktığını göstermek için arkadaşlarımızın mahkemeye çıkarılması ve serbest bırakılması üçlü bir kampanya başlatacağız" dedi.