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AKP'yi Bolşeviklere benzeten HDP'li Katırcıoğlu'ndan eleştirilere ‘Stalinist cemaat' cevabı

"Biz 'HDP'dir ve ben de HDP'nin bir vekiliyim"

08 Aralık 2018 21:26

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP'li milletvekillerini 'Bolşeviklere' benzeten HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, kendisini eleştirenleri 'Stalinist bir cemaatin mensubu' olmakla suçladı. 

Eleştirilere Yeni Yaşam gazetesindeki köşe yazısında cevap veren Katırcıoğlu, daha sonra da açıklamalarını kişisel Twitter hesabından sürdürdü.

Ayşe Hür'e: Asıl sen ne yapıyorsun?

"Türkiye'yi bir parti devleti hâline getiren AKP'yi onların en nefret ettikleri bir örnek üzerinden anlatmaya çalışmamı anlamaya çalışmayıp HDP'ye benim uzerimden kusanlara diyecek yok. Tarihin çöplüğü onlarla dolu" diyen Katırcıoğlu, tarihçi Ayşe Hür'ün "Mal bulmuş Mağribi', 'kusanlar', 'laf-ı güzaf', 'tarihin çöplüğü' terminolojisini bırakıp, konuya uygun analoji bulma sorununuz olduğunu kabul edin" eleştirisine şu yanıtı verdi:

"Sevgili Ayşe Hür, ben ne savunma ve ne de saldiri yapiyor degilim, böyle bir derdim yok. Yaptığım şey sen de dahil Stalinist cemaatin saldırılarına, bir nebze de olsa cevap vermek. Asıl sen ne yapıyorsun?"

Ayşe Hür ise Katırcıoğlu'nun sözlerinin ardından "Bana Liberal diyen,Arendtçi diyen,Troçkist diyen çok oldu da,Stalinist diyen ilk siz oldunuz.Bunu etiket arşivime kaydedeceğim [

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