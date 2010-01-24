'AKP'yi beğenmeyebilirsin ama hazmetmek zorundasın'

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti'yi beğenmiyormuş. Beğenmeyebilirsin ama AK Parti'yi hazmetmek zorundasın. Demokrasi bu, ileri demokrasi bu” dedi.

Erdoğan, Sakarya'da, Şen Piliç Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, 30, 40, 50 yıldır her fırsatta tezgaha sürülen kirli oyunların şimdi Hükümet vasıtasıyla açığa çıkarıldığını belirtti. Erdoğan, şunları kaydetti:



“Bizden önceki bazı liderlere kurulan tezgahlar bize kurulmak isteniyor. Bayat demiyorlar, çürümüş, kokmuş demiyorlar. İnsan biraz yenilikçi, reformcu olur. Çağı, dünyayı takip eder. Bir kaç tane bakıyorsunuz köşe yazarı var. Bir araya geliyorlar, ondan sonra kendilerine göre bir komplo teorisi... Nedir? 'Sivil dikta', 'sivil faşizm', 'tek parti iktidarı', 'tek parti faşizmi' gibi böyle saçma sapan bazı şeyler uyduruyorlar. Arkada da vagonlar var onlar da onların peşine takılıveriyor beraberce ülkede halkın iradesine gem vurmak istiyorlar. Onlara sesleniyorum: Siz köşenizde egemen olabilirsiniz ama benim milletime egemen olamazsınız. Şunu bilesiniz ki eğer benim milletim tek başına bir iktidar yetkisi veriyorsa ona kimsenin de gölge düşürmeye hakkı yoktur.



Son zamanlarda bazı gazetelerde görüyorsunuz. Şurada, burada ortaya çıkan son gelişmeler... Ne tür oyunlar oynandığını görüyorsunuz. Ne tür hazımsızlıklar olduğunu görüyorsunuz. Ak Parti'yi beğenmiyormuş. Beğenmeyebilirsin ama AK Parti'yi hazmetmek zorundasın. Demokrasi bu, ileri demokrasi bu. Farklı arayışlar içerisinde olamazsın eğer demokrasiye inanıyorsan. Ama demokrasiye inanmıyorsan o zaman adam gibi çıkarsın 'Benim demokrasi diye bir derdim yok'. Eee o zaman... Neden yanasın onu açıklarsın. Darbeden yana mısın? Çıkarsın onu açıklarsın. Çık adam gibi açıkla. Gizli kapılar arkasında bu iş artık kalmıyor. Bir gün bunların hepsi ortaya çıkıyor. Artık yok böyle bir şey filan. Çıkıyor, çıkıyor. Bundan sonra kim bilir neler çıkacak?”

“ZEYTİNYAĞI GİBİ ÜSTE ÇIKIYORLAR”

Bazı köşe yazarlarına dikkat ettiğini, 30 yıl önce atılan manşetlerin aynısının bugün yeniden atıldığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

“Burası çok ilginç. Merhum Menderes'e, merhum Özal'a yaptıklarının aynısını bugün bir kere daha yapıyorlar. Hiçbir planları, projeleri, hiçbir alternatifleri yok. Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını beğenmeyebilirsin ama şu yapılanlara bak yaa... Eline, diline dursun yaa... Şunları bir gör. 7 senede bu ülkede neler oldu, bunları bir gör. Türkiye'nin dünyadaki kazandığı itibarı bir gör. Yok. Tayyip Erdoğan'ın arkadaşlarının artık boyuna, posuna mı takıyor kafayı, yaşam şekline mi takıyor kafayı bilemiyorum. Ama her zaman söylüyorum alışacaklar. Bunlar yapılanı bozmaktan, yapılanı yıkmaktan başka hiçbir becerileri olmayan ama zeytinyağı gibi üste çıkıp, yıkıcılıkla suçlayacak kadar da pervasızlar.”



Başbakan Erdoğan, işlerine bakacaklarını, yapıcı olacaklarını belirterek, “Onlar kaos üretecekler biz inadına istikrar diyeceğiz. Onlar kötümserlik, karamsarlık üretecekler biz inadına umut diyeceğiz. Onlar ihanet, hıyanet diyecek biz inadına milli birlik, beraberlik diyeceğiz. Biz kardeşlik diyeceğiz, gönül köprüleri kuracağız. Onlar milletin egemenliğini gasp etmek için senaryolar üretecek biz inadına inadına demokrasi, huzur, özgürlük diyeceğiz, büyük Türkiye diyeceğiz. Bizim farkımız bu” diye konuştu.