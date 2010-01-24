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Politika

'AKP'yi beğenmeyebilirsin ama hazmetmek zorundasın'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti'yi beğenmiyormuş. Beğenmeyebilirsin ama AK Parti'yi hazmetmek zorundasın. Demokrasi bu, ileri demokrasi bu” dedi.

24 Ocak 2010 02:00

 

 T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti'yi beğenmiyormuş. Beğenmeyebilirsin ama AK Parti'yi hazmetmek zorundasın. Demokrasi bu, ileri demokrasi bu” dedi.

Erdoğan, Sakarya'da, Şen Piliç Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesinde  düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, 30, 40, 50 yıldır her  fırsatta tezgaha sürülen kirli oyunların şimdi Hükümet vasıtasıyla açığa  çıkarıldığını belirtti. Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bizden önceki bazı liderlere kurulan tezgahlar bize kurulmak isteniyor.  Bayat demiyorlar, çürümüş, kokmuş demiyorlar. İnsan biraz yenilikçi, reformcu  olur. Çağı, dünyayı takip eder. Bir kaç tane bakıyorsunuz köşe yazarı var. Bir  araya geliyorlar, ondan sonra kendilerine göre bir komplo teorisi... Nedir?  'Sivil dikta', 'sivil faşizm', 'tek parti iktidarı', 'tek parti faşizmi' gibi  böyle saçma sapan bazı şeyler uyduruyorlar. Arkada da vagonlar var onlar da  onların peşine takılıveriyor beraberce ülkede halkın iradesine gem vurmak  istiyorlar. Onlara sesleniyorum: Siz köşenizde egemen olabilirsiniz ama benim  milletime egemen olamazsınız. Şunu bilesiniz ki eğer benim milletim tek başına  bir iktidar yetkisi veriyorsa ona kimsenin de gölge düşürmeye hakkı yoktur.

Son zamanlarda bazı gazetelerde görüyorsunuz. Şurada, burada ortaya çıkan  son gelişmeler... Ne tür oyunlar oynandığını görüyorsunuz. Ne tür hazımsızlıklar  olduğunu görüyorsunuz. Ak Parti'yi beğenmiyormuş. Beğenmeyebilirsin ama AK  Parti'yi hazmetmek zorundasın. Demokrasi bu, ileri demokrasi bu. Farklı arayışlar  içerisinde olamazsın eğer demokrasiye inanıyorsan. Ama demokrasiye inanmıyorsan o  zaman adam gibi çıkarsın 'Benim demokrasi diye bir derdim yok'. Eee o zaman...  Neden yanasın onu açıklarsın. Darbeden yana mısın? Çıkarsın onu açıklarsın. Çık  adam gibi açıkla. Gizli kapılar arkasında bu iş artık kalmıyor. Bir gün bunların  hepsi ortaya çıkıyor. Artık yok böyle bir şey filan. Çıkıyor, çıkıyor. Bundan  sonra kim bilir neler çıkacak?”

“ZEYTİNYAĞI GİBİ ÜSTE ÇIKIYORLAR”

Bazı köşe yazarlarına dikkat ettiğini, 30 yıl önce atılan manşetlerin  aynısının bugün yeniden atıldığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:
“Burası çok ilginç. Merhum Menderes'e, merhum Özal'a yaptıklarının  aynısını bugün bir kere daha yapıyorlar. Hiçbir planları, projeleri, hiçbir  alternatifleri yok. Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını beğenmeyebilirsin ama şu  yapılanlara bak yaa... Eline, diline dursun yaa... Şunları bir gör. 7 senede bu  ülkede neler oldu, bunları bir gör. Türkiye'nin dünyadaki kazandığı itibarı bir  gör. Yok. Tayyip Erdoğan'ın arkadaşlarının artık boyuna, posuna mı takıyor  kafayı, yaşam şekline mi takıyor kafayı bilemiyorum. Ama her zaman söylüyorum  alışacaklar. Bunlar yapılanı bozmaktan, yapılanı yıkmaktan başka hiçbir  becerileri olmayan ama zeytinyağı gibi üste çıkıp, yıkıcılıkla suçlayacak kadar  da pervasızlar.”

Başbakan Erdoğan, işlerine bakacaklarını, yapıcı olacaklarını belirterek,  “Onlar kaos üretecekler biz inadına istikrar diyeceğiz. Onlar kötümserlik,  karamsarlık üretecekler biz inadına umut diyeceğiz. Onlar ihanet, hıyanet diyecek  biz inadına milli birlik, beraberlik diyeceğiz. Biz kardeşlik diyeceğiz, gönül  köprüleri kuracağız. Onlar milletin egemenliğini gasp etmek için senaryolar  üretecek biz inadına inadına demokrasi, huzur, özgürlük diyeceğiz, büyük Türkiye  diyeceğiz. Bizim farkımız bu” diye konuştu.

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