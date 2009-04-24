AKP'ye oy vermeyen dayak yiyor!

Denizli'nin Honaz İlçesi'nde AKP'li Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu hakkında, kendisine oy vermeyen kişileri dövdürdüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.



Honaz'da, 23 Nisan törenleri sırasında, minibüs şoförü Ali Yurtseven ve inşaat işçisi arkadaşı İbrahim Çelkan ile belediye çalışanı Mustafa Ulutaş ve arkadaşları arasında protokolün önünde çıkan kavga, adliyeye taşındı. MHP'li oldukları öğrenilen Yurtsever ve Çelkan, Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu tarafından AKP'ye oy vermedikleri için dövdürüldüklerini iddia etti.



Yurtsever ve Çelkan, kavgaya karıştığını öne sürdükleri 5 belediye çalışanı ve AKP'li Başkan Devecioğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Devecioğlu hakkında bir suç duyurusu da 29 Mart seçimlerinde MHP'den Honaz Belediye Başkan adayı olan Ali Semerci'den geldi. Seçimden sonra AKP'ye oy vermeyenlere yönelik baskıların arttığını iddia eden Semerci şunları söyledi:



"Honaz'da seçimden bu yana birileri sürekli dayak yiyor. Dayağı atanlar belediye çalışanları. Ayrıca, Honaz'da bize oy veren memurların da atamaları yapılmaya başlandı. Biz, savcılığa gerekli şikayeti yaptık. Bundan sonra kararı yargı verecek. Kimsenin dayak yemesini istemiyoruz. Bugüne kadar yapılanları tasvip etmediğimiz gibi derebeylikle Honaz Belediyesi'ni yönetmeye çalışanları kınıyoruz.''



Başkan: İddialar asılsız



Honaz Belediye Başkanı AKP'li Turgut Devecioğlu ise iddiaları yalanladı. 23 Nisan töreni sırasında yaşanan kavgadan çok sonra haberi olduğunu savunan Devecioğlu, şöyle konuştu:



"İnsanlar bireysel kavgalarını bize maletmeye çalışıyor. Biz kavga adamı değiliz. Honaz'da birlik ve beraberliği, kardeşliği pekiştirmeye çalışıyoruz. Bize oy vermeyenleri dövdürmem ya da belediye çalışanlarının dövmesi söz konusu değil. Bu iddialar tamamen asılsız. 23 Nisan törenlerinde belediye çalışanına saldırmışlar, belediye çalışanları da karşılık vermiş. Olay bundan ibaret. Olay yargıya taşındı, bundan sonra kararı yargı verecek. Bizim, adam dövdürmemiz kesinlikle söz konusu olamaz.'' (dha)