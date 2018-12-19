AKP'ye oy verenlerin yüzde 56'sı "ekonomi kötü" dedi

İstanbul Ekonomi Araştırma şirketinin Aralık ayında yaptığı bir anket dikkati çekti. Ekonomist Uğur Gürses'in sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, 24 Haziran seçimlerinde AKP'ye oy verenler ekonominin gidişatından memnun değil.

Oda TV'de yer alan habere göre vatandaşlara, "Ekonominin mevcut durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltilirken, 24 Haziran seçimlerinde AKP'ye oy veren vatandaşların, şıklardan "kötü" ve "çok kötü" seçeneğini söyleyenlerin oranında bu ay ciddi bir artış görüldü.