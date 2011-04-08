'AKP'ye oy ver, affederim'

T24- Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 yıl önce 21 yıllık evliliklerini bitiren eski CHP İlçe Yönetim kurulu üyesi 46 yaşındaki Sevda Erdayan, yeniden evlenmek için billboardlarla aşkını ilan eden koyu CHP'li eski eşi 49 yaşındaki Hüseyin Toklu'ya alkolü bırakması, namaz kılması ve seçimde AK Parti'ye oy verme şartı getirdi.

Bir şirkette sekreter olarak çalışan 3 çocuk ve 1 torun sahibi Sevda Erdayan, 2 yıl önce 21 yıllık eşi garson Hüseyin Toklu'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.

Eşiyle yeniden evlenmek isteyen Hüseyin Toklu da, Seydişehir Belediye Başkanı MHP'li Abdülkadir Çat'a, kent merkezindeki billboardlardan aşkını ilan etmek istediğini belirtti.

Bunun üzerine Toklu'nun aşkını ilan ettiği 'Sevda seni çok seviyorum. Pişmanım beni affet' yazılı afiş ücretsiz olarak bilboardlara asıldı.

2009 Aralık ayından 2011 Şubat ayına kadar CHP Seydişehir İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sevda Erdayan da yeniden evlenmek için CHP üyesi eski eşi Hüseyin Toklu'dan bazı şartları yerine getirdiği takdirde evlenmeyi düşüneceğini söyledi.

Kendisi gibi boşandığı eşinin halen koyu CHP'li olduklarını belirten Eraydın, Hüseyin Toklu'dan yapması en zor olan şey olan Ak Parti'ye oy vermesini, aşkını ancak öyle kanıtlayabileceğini söyledi.

Sevda Erdayan, şöyle dedi: "21 yıllık evli kaldığım eşimden, 3 çocuk sahibi oldum. Çocuklarımın ikisi evli, bir de torunum var. Ama biz onla huzurlu bir hayat yaşayamadık. Bizim evliliğimizi alkol bitirdi. Alkol yüzünden sürekli kavga ettik, şiddet gördük. Kavga ettiğimiz için sık sık evi terk edip annemin yanına gittim. 2 yıl öncede boşandık. Barışmak için bazı şartlarım var. Alkolü bırakacak ve o ortamdan uzak duracak, namaza başlayacak. Ayrıca eşim aşırı sosyal demokrattır. O yüzden samimiyetini ispat etmek için de 12 Haziran'da yapılacak seçimlerde AK Parti'ye oy verecek. Beni sevdiğini ancak böyle kanıtlayabilir. O da şartlarımı yerine getirirse belki evlenebilirim."

Hüseyin Toklu da "Eşimi seviyorum. Onun için bütün fedakarlıkları yaparım. Şartlarını gerçekleştireceğim" dedi.