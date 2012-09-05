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Politika

AKP'ye katılan Soylu: Evime geldim

Eski Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu, AKP'ye katıldı. Soylu, ''Evime geldim'' diye konuştu

05 Eylül 2012 18:33

 

AKP'ye katılan eski Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu, AKP Genişletilmiş Grup Toplantısı'nda, ''büyük hizmet kervanı'' olarak nitelediği AK Parti'de bulunmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade etti.
 
''Sayın Başbakanımıza minnettarım. Allah ondan razı olsun. Biz ve bizim gibi insanları, dışarıdan imrenerek seyrettiğimiz AKP'nin içerisine davet etti'' diyen Soylu, ''Millet 1960'ta beklediğini, 70'lerden sonra tekrar beklediğini, rahmetli Özal'ın 89'dan sonra beklediğini, AKP'nin bu güzel kadrolarından, yaklaşık 10 yıldır bir büyük mimariyle ve bir büyük şaheserle Türkiye'yi iyi bir noktaya getiren bu AK Parti'den beklemektedir'' dedi.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmaların ardından Süleyman Soylu'ya parti rozetini taktı.

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