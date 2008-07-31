AKP'ye kapatma yok

Anayasa Mahkemesi, AKP’ye ’laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği’ iddiasıyla açılan davada ’Kapatmama’ kararı verdi. 6 üye partinin kapatılması, 5 üye ise kapatılmaması yönünde oy kullandı. Başkan Haşim Kılıç, "AKP kapatılmadı ama bu karar ciddi bir ihtardır" dedi. Karar gereği, AKP’ye yapılacak Hazine yardımının yarısı kesilecek.

Üç gün yoğun mesai yapan Anayasa Mahkemesi AKP’yi kapatmadı. Yüksek Mahkeme’nin 11 üyesinden 10’u iktidar partisinin laikliğe karşı odak haline geldiğine karar verdi. Ancak kapatma kararı lehine sadece 6 üye oy kullandı, Anayasa’da aranan 7 oyluk nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için parti kapatılmadı. Kalan 5 üyeden 4’ü partinin Hazine yardımının kesilmesi yönünde oy verdi. Böylece AKP bu yıl aldığı hazine yardımının yarısının (23 milyon YTL) kesilmesi kararlaştırıldı.



AKP’nin laiklik karşıtı odak olduğu kararına karşı tek oyu veren Yüksek Mahkeme Başkanı Haşim Kılıç oldu. Ancak Kılıç’ın kararı açıklarken,"Ciddi bir ihtar kararı çıkmıştır, ilgili siyasi partinin, buradan alması gereken mesajı alacağı temennisinde bulunmak istiyorum" ifadesini kullanması dikkati çekti.



Kim ne oy kullandı?



Başkan Haşim Kılıç, ret oyu kullanırken, altı üye kapatılma, dört üye hazine yardımının kesilmesi yönünde oy verdi. Kapatılsın diyenlerin oyları nitelikli çoğunluk olan yediye ulaşmadığı için AKP kapatılmadı. Ancak AKP’nin "laikliğe karşı odak haline geldiği" oyları 10’a ulaşmış oldu. Cezaya sadece Başkan Kılıç karşı olduğu için bu oylama birlikte değerlendirilerek, AKP, bir yıllık hazine yardımının yarısının kesilmesi cezasına çarptırıldı.



Eleştirileri yanıtladı



Gazetecilere, açıklama yapmak üzere kürsüye gelen Başkan Kılıç, önce Anayasa Mahkemesi’ne yönelik eleştirileri yanıtladı. Kılıç, Başsavcı Abdurrahman Yalçınkaya’nın 14 Mart’ta açtığı davadaki istemlerini hatırlatarak mahkemenin kararını şu sözlerle açıkladı:



"Ak Parti’nin kapatılmasıyla ilgili davanın sonucunda parti kapatılmamıştır. Ancak altı arkadaşımız kapatılması yönünde oy kullanmış, beş arkadaştan dördü Hazine yardımından yoksun bırakılması sonucuna, bir kişi de reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Bütün bunları, altı kapatma, dört Hazine yardımından yoksun bırakma kararını birlikte düşündüğümüzde, bu siyasi partinin son yıl Hazine yardımından 1/2 oranında yoksun bırakılmasına karar verilmiştir.



Ciddi bir ihtar çıktı



Bu kararın çok iyi değerlendirileceği, ilgili siyasi partinin, buradan alması gereken mesajı alacağı temennisinde bulunmak istiyorum. Kapatma kararı çıkmamıştır. Anayasa’daki yedi sayısını tutturamamış olmasından dolayı kapatma kararı çıkmamıştır. Ama bu kararın sonucunda, bu partiye bir ihtar kararı çıkmıştır. Ciddi bir ihtar kararı çıkmıştır. O nedenle bu sonucun değerlendirileceğini ve gerekenin yapılacağını umut ediyorum, tahmin ediyorum."



Oy dağılımı



Ben ret oyu verdim. Osman Alifeyyaz Paksüt, Fulya Kantarcıoğlu, Mehmet Erten, Necmi Özler, Şevket Apalak ve Zehra Ayla Perktaş kapatılması yönünde oy kullanmışlardır. Sacit Adalı, Ahmet Akyalçın, Serra Özgüldür, Serruh Kaleli ise bu partinin odak olduğunu, ancak bu odaklaşmanın çok ağır olmadığı gerekçesiyle Hazine yardımından mahrum bırakılması sonucuna varmışlardır. Oyların dağılımı bundan ibarettir."



Kılıç, "türban kararı, kapatılmasını isteyenlerin gerekçeleri arasında mı?" sorusuna "O konulara girmeyelim. Bizim iç işleyişimizle ilgilidir" yanıtını verdi. Kılıç, "Sonuçları bütün açıklığıyla söyledim. Mahkememizin günlerini, arkadaşlarımızın yorgunluğunu da biliyorsunuz. En kısa sürede yazarak Resmi Gazete’de yayımlama çabası içinde olacağız" dedi.



Yeni dava açılırsa bakarız



Bir soru üzerine Başkan Kılıç, "Toplumdaki rahatsızlığın ne olduğunu, basın yayın, köşe yazarlarımızın düşüncelerinin nerelerde temerküz ettiğini biliyoruz" dedi. Kılıç, Başsavcının ilerde yeni bir dava açıp açamayacağı sorusunu da "Takibini sürdürecektir. Dava açma gereğini duyarsa, gereğini yerine getirecektir. Biz de oturup karar vererek sonuçlandırırız" diye yanıtladı.



Hakaret ve eleştirilere üzüldük



BASINA açıklama yapmak üzere saat 18.03’te kürsüye gelen Başkan Kılıç’ın heyecanlı olduğu dikkati çekti. Elindeki metni okurken art arda çakan flaşlardan rahatsız olan Kılıç, medya mensuplarından "Gözümü alıyor, lüften buna bir son verin" ricasında bulundu. Haşim Kılıç, açıklamasına başlarken türban ve kapatma davası sürecinde mahkemeye yöneltilen eleştirileri de yanıtladı. Kılıç, "Bu davaların görülme süreciyle ilgili basın organları ve köşe yazarları tarafından her türlü ahlaki ve insanı değerler aşılarak çok büyük eleştirilere, hakaretlere maruz kaldık. Ben ve arkadaşlarımın bu konudaki üzüntülerini iletmek istiyorum" dedi. Kılıç, şunları söyledi: "Hiçbir zaman, dışarıdan gelen baskılara göre planlama yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız. Önümüze gelen davanın gerek ekonomomik gerek siyasi boyutu nedeniyle bu davanın bir an önce sonuçlanması gerekliliğini gözardı edemezdik. Bir partinin kapatılmasıyla ilgili bu dava nedeniyle hiçbir arkadışımızın mutlu olduğunu söyleyemeyiz. Ne yazık ki bu konuda çağdaş demokratik ülkelerde olan beraberliği sağlama adına yapılması gereken anayasal ve yasal değişiklik yapılmayıp siyasi parti kapatması gündeme geliyor. Bu kuralların değişmesi gerekir. Bu vesile ile siyasi aktörlerimize bir kez daha seslenmek istiyorum. Eğer bu konuda rahatsızlık, topluma ters gelen kurallar varsa bu konuda uzlaşılarak gerekenlerin süratla yapılması temennimizdir."