AKP’ye fazla oy yazan sandık başkanına 8 yıl hapis istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, AKP’li Kağıthane Belediye Başkanlığı’nda sekreterlik yapan 1244 No’lu Sandık Başkanı E.D.K. için ‘seçim sonucunu değiştirmek’ ve ‘sahte tutanak düzenlemek’ suçlarından 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Kağıthane İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın yaptığı bildirim üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önce de CHP’den AKP’ye oy aktarıldığı iddiasıyla 22 ayrı sandık için 22 ayrı dava açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan ve 7 Temmuz 2014 tarihli bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, dava konusu olan 1244 sayılı sandığa ilişkin tutanakta belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oy sayısı bölümünde Adalet ve Kalkınma Partisi sırasında onlar basamağındaki 2 rakamına ilave yapılmak sureti ile 126 sayısının 136 haline getirildiği iddia edildi. Yazı ile olan kısımdaki ‘yirmi’ yazısının üstüne ‘otuz’ yazıldığı belirtildi. Aynı tutanağın belediye meclisi üyeliği seçimi için olan bölümünde Adalet ve Kalkınma Partisi sırasında onlar basamağındaki 1 rakamının üzerinden gidilmek suretiyle 119 sayısının 129 sayısına dönüştürüldüğü, yazı ile olan kısımda ‘on’ yazısının üstüne ‘yirmi’ yazıldığı ifade edildi.

‘Kabul etmiyorum, suçsuzum’

Suçlamaları kabul etmeyen E.D.K. ise 24 Mayıs 2014’te alınan ifadesinde şunları söyledi: “Kağıthane Belediye Başkanlığı’nda sekreter olarak görev yapmaktayım. 30 Mart 2014’te yapılan mahalli seçimler sırasında Kağıthane ilçesinde 1244 numaralı sandıkta başkan olarak görev yaptım. Sandık görevlileriyle birlikte seçim bittikten sonra oyları sayarak sonuç tutanaklarını hazırladık. Hatırladığım kadarıyla 01.00 sıralarında sonuçları tutanağa bağladıktan sonra oy pusulaları bulunan torbayla sandık sonuç tutanaklarını Kağıthane İlçe Seçim Kurulu’na götürerek teslim ettim. Düzeltmeleri veya tahrifatları yapmış değilim. Tahrifata ilişkin yazı ve rakam örnekleri bana ait değildir. Seçim tutanakları benimle birlikte sandık kurulunda görev alan diğer arkadaşlar yazmışlardır. Bir yanlışlık, bir tahrifat bulunuyorsa belki de ben teslim ettikten sonra bir başkası tarafından yapılmış olabilir. Suçlamaları kabul etmiyorum Suçsuzum.”

‘Bizden sonra yapılmıştır'

Kağıthane Belediyesi Başkan Yardımcılarından birinin sekreterliğini yapan E.D.K., hakkındaki iddialarla ilgili “Ben farklı oy oranlarıyla ilgili savcılığa gerekli açıklamayı yaptım. Seçim zamanında oy sayımı yapılırken yanımızda diğer parti temsilcileri de vardı. Onlar da olan bitenden haberdar. Biz sandıktan çıkan farklı bir sonuç yazmadık. Eğer sayı farklı ise bizden sonra da yapılmış olabilir. Suçsuz olduğuma inanıyorum” dedi.