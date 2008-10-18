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Politika

'AKP'ye dur de' mitingi

KESK tarafından yarın Ankara’da 'Yoksulluk, yolsuzluk, zamlar ve hak kayıplarına karşı AKP’ye dur de' mitingi yapılacak

18 Ekim 2008 03:00

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara İl Koordinasyon Kurulu ve KESK Ankara Şubeler Platformu tarafından yarın Ankara’da “Yoksulluk, yolsuzluk, zamlar ve hak kayıplarına karşı AKP’ye dur de” mitingi gerçekleştirilecek.

Mitinge KESK Ankara Şubeler Platformu, Türk İş Şubeleri, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği ve Ankara Tabip Odası’nın yanı sıra Pirsultan Abdal Kültür Derneği, Devrimci 78’liler Federasyonu, Halkevi, ODTÜ Mezunlar Derneği, CHP, DTP, DSP, EMEP, ÖDP, SDP, SHP ve TKP İl Örgütleri de katılacak. Miting kapsamında Toros Sokak’ta saat 12.00’de toplanılarak Kolej Kavşağı’na kadar yürüyüş gerçekleştirilecek.

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