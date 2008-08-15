AKP'ye bombalı saldırı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Hükümet Konağı karşısındaki Cengiz Topel Caddesi üzerindeki AKP İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binanın merdiven boşluğuna kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yerleştirilen bomba, dün saat 22.10'de patladı.

Patlama nedeniyle biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın şiddetiyle binada hasar meydana gelirken yakınındaki diğer işyerlerinin de camları kırıldı.

İlçede geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Ardından polis, havaya ateş açarak bina önünde toplanan kalabalığı dağıttı.PKK bölücü terör örgütünün kuruluş yıldönümü nedeniyle polis, patlamadan sonra geniş güvenlik önlemlerini arttırarak kentin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.



