AKP'ye bir belediye daha

T24 - Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde belediye başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Adayı Yılmaz Akkaş kazandı.



Belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri için 6 siyasi partinin aday gösterdiği beldede, resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Yılmaz Akkaş 587 oy alarak belediye başkanlığına seçildi.



Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı mahalle statüsüne dönüştürülen beldede, idare mahkemesinin kararıyla yeniden belediye teşkilatı kurulmuştu.