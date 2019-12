'AKP’ye alternatif olacak parti oluşturuyorum'

Eski Başbakan, Rize Bağımsız Milletvekili Mesut Yılmaz, 'AKP'ye karşı alternatif olabilecek güçlü bir siyasi parti oluşturmaya çalışıyorum" dedi.



Yılmaz, Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, AKP iktidarının vatandaşı unuttuğunu öne sürdü. Yılmaz, "AK Parti iktidarı, vatandaşlar arasında ayrım yapmayan, 'benden olanlara her şey serbest, benden olmayanlara her şey yasak' anlayışında olmasaydı, eğer herkesi aynı şekilde kucaklayabilseydi, vatandaşın çoğunluğu AKP'den memnun olsaydı, bana ihtiyaç düşmezdi. Ama görüyorum ki maalesef AKP bu şansını kaybediyor. Günden güne vatandaşın ihtiyacını karşılamak yerine onlara sırtını dönüyor" diye konuştu.



Bir tek partinin iktidarda olduğu, başka hiçbir partinin şansı olmadığı yerde iktidardaki partinin şımardığını iddia eden Yılmaz, "vatandaşa da alternatif bırakmaz. Demokrasi alternatif demektir, birinden memnun değilseniz, öbürünü seçmek demektir. Bu imkan şu anda Türkiye'de yoktur. İnşallah bu seçimlerden sonra bu imkanlar doğacaktır" dedi.



‘Yanlış yollardan geçildi’



Anavatan Partisini bıraktıktan sonra partinin bir takım yanlış yollardan geçtiğini savunan Yılmaz, şöyle devam etti:



"Biliyorsunuz rengini değiştirdi, amblemini değiştirdi. Meclis'e girdikten sonra müdahale ettim. Şimdi Anavatan Partisi yeniden doğru rayına girmiştir. Eski amblemine, rengine kavuşmuştur. Ama benim, seçimlerden sonra size getirmek istediğim alternatif sadece Anavatan Partisi değildir. Anavatan'ın da içinde olduğu daha büyük bir birlikteliktir. AK Parti'ye karşı alternatif olabilecek güçlü bir siyasi parti oluşturmaya çalışıyorum. Bunun için her şeyim hazırdır. Sadece bu seçimlerde milletin buna bir işaretle destek olmasılazım."



Yılmaz, Türkiye'nin sorunlarının giderek ağırlaştığını ileri sürerek, "ekonominin kötüye gittiğini görüyorum, işsizliğin arttığını görüyorum. Bugünkü iktidarın kadrolarının bununla başa çıkamayacağını görüyorum. Vatandaşlar arasında ayrım yaptıklarını görüyorum. Ben 25 yıllık siyasi hayatımda 'bize oy verdin, vermedin' siyasi ayrımcılığı yapmadım. Geçmişte başka partilerin en ateşli taraftarları bile bunu gördükleri için benimle birlikte oluyorlar" diye konuştu.



‘Çok iftiraya uğradım’



Çok haksızlıklara uğradığını bildiren Yılmaz, şunları söyledi:



"Çok iftiraya uğradım, çok ihanete uğradım, ama bir çizgiden vazgeçmedim. Siyaseti kendim için değil, sizin için yapmaya çalıştım, memleket için yapmaya çalıştım. Çünkü ne kadar haksızlıklar yapılsa da, ne kadar zorluklar yaşansa da, eninde sonunda hep doğruların kazanacağına inandım. 5 yıldır Türkiye birçok zorluktan geçti. Ama görüyorum ki karanlığın sonu yaklaşıyor. Bu seçimlerde aydınlığa giden yolda sizden bir destek bekliyorum."