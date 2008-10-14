AKP'ye ağır suçlamalar

Gündemdeki konulara değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP ve Erdoğan'a çok ağır ithamlarda bulundu: ‘Hükümet TSK’yı sinsice suçluyor’



TSK’nın Irak’a sınır ötesi operasyon yapması için hükümete yetki veren tezkere etkili bir şekilde kullanılmalı. Tezkere bir turnusol kağıdıdır. AKP sonu gelmeyen bir tedbir anlayışında. Halka ümit vermekten çok uzak bir noktada.



Hükümet yerel seçimler nedeniyle günü ve vaziyeti kurtaracak bir arayış içinde. Hükümet terörle mücadele sorumluluğunu TSK’ya atma pişkinliği içinde. Hükümetin ‘TSK ne istediyse verdik’ demesi TSK’yı başarısızlıkla suçlamaktır. Bu sinsi yaklaşım bir aymazlıktır. Hükümet TSK’yı sinsi ifadelerle suçluyor.



‘AKP, PKK ve Barzani aynı çizgide bulunmuş’



AKP içinde bölücü propaganda yapanlar var. Bölücü örgüt PKK ile hükümetin bölgeye dair vizyonları arasında tam bir uyum var. Barzani, bölücü örgüt ve AKP aynı fikirleri savunuyor. Bir AKP’li milletvekili topraklardan vazgeçmeyi öneriyor. Gavur Dağı diyor sonra da ‘Buradan sonrası onlarındır’ diyor. Bu ne cüret. AKP eli silahlı teröristle diplomatik pazarlık içinde.



AKP PKK ve Barzani aynı çizgide buluşmuş. Bizim için böylesi kirli bir zihniyet en az PKK kadar bölücü ve alçaktır ve milletvekili denen zat bu haritayı işaret etmektedir. Burası Gavur Dağ, burası Sivas, onlara göre gerisi ise bölünmüş toprak. Kabul etmek mümkün değil.



Başbakan Erdoğan'ın seçim gezilerinde de böyle ifadelere şahit olmuş ancak toplumsal bir gerilime meydan vermemek için, bunları sürçü lisan olarak değerlendirmiş ve üstünde durmamıştım.



Başbakan'a sormak lazım: Beni ve partililerimi ısrarla bir vatan coğrafyasına davetle neyi ummaktasınız. 40 yılına girecek bir siyasal hareket olarak, nerelere gidip, kimlerle kucaklaşacağımızı siz mi takdir edeceksiniz

