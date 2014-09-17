Akport Tekirdağ Liman İşletmeciliği tazminat iddiasını yalanladı

Akport Tekirdağ Liman İşletmesi, 29 Mayıs 2012’de Tekirdağ Limanı’nda arabalı feribottan inen bir aracın denize düşmesi neticesinde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri ile birlikte 1 milyon 400 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildiğiyle ilgili yayımlanan haberleri yalanladı.

Açıklamada, “Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. (Akport) Tekirdağ Limanı’nı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile imzalanan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi çerçevesinde bir süre işletmiş olup, anılan sözleşmenin sona ermesi nedeniyle Tekirdağ Limanı 16 Nisan 2012 tarihinde TDİ’ye iade edilmiştir” denildi.

Akport Tekirdağ Liman İşletmesi’nden yapılan açıklama şöyle:

29 Mayıs 2012 tarihinde Tekirdağ Limanı’nda arabalı feribottan inen bir aracın denize düşmesi neticesinde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kazaya ilişkin olarak yayınladığınız haberde Akport Tekirdağ Liman İşletmesi hakkında gerçeğe uygun olmayan bazı bilgilere yer verilmiş olması nedeniyle açıklama yapma gereği doğmuştur.

"Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. (Akport) Tekirdağ Limanı’nı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile imzalanan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi çerçevesinde bir süre işletmiş olup, anılan sözleşmenin sona ermesi nedeniyle Tekirdağ Limanı 16 Nisan 2012 tarihinde TDİ’ye iade edilmiştir.

Haberde geçen elim kaza ise söz konusu devir tarihinden sonra, 29 Mayıs 2012 tarihinde meydana gelmiş olup anılan tarihte liman, bugün de olduğu gibi, bir kamu kuruluşu olan TDİ tarafından işletilmektedir.

Kaza tarihinde Akport’un Tekirdağ Limanı ile tek ilişkisi, limanın iadesinden sonra TDİ tarafından talep olunan geçici personel hizmetinin verilmesinden ibarettir. Bu hizmet, 15 Mayıs 2012 tarihli sözleşme çerçevesinde verilmiş olup, anılan sözleşmede TDİ emrine tahsis edilen personelin iş talimatlarının tamamen TDİ tarafından verileceği, çalışmaların TDİ yöneticileri tarafından yönetilip denetleneceği ve bu çalışmalara ilişkin her türlü sorumluluğun TDİ’ye ait olacağı açıkça düzenlenmiştir.

Nitekim haberde sözü edilen Tekirdağ İdare Mahkemesi kararında da Akport, herhangi bir tazminat ödemeye mahkûm edilmemiş olup, tazminata mahkûm edilen taraflar Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’dir. Kaldı ki idare mahkemelerinde sadece kamu kurumları aleyhine dava açılabilmekte olup, bir özel hukuk tüzel kişisi olan Akport aleyhine idare mahkemeleri nezdinde dava açılabilmesi ve tazminata mahkum edilebilmesi hukuken de mümkün değildir.

Öte yandan haberlerde söz konusu kaza nedeniyle 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldığı belirtilen Liman Müdürü Ali Markal ve kaza nedeniyle yargılanan diğer liman çalışanları da kamu personeli olup, bu kişilerin de Akport ile hiçbir ilişkileri bulunmamaktadır.

Tüm bunlara rağmen haberinizde Akport Liman İşletmeciliği’nin Tekirdağ İdare Mahkemesi kararı ile tazminata mahkûm edildiğini yazmanız, bizi üzmüş ve kamuoyu karşısında zor durumda bırakmıştır.

Mahkeme sonucu ile ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklamamıza yayınınızda yer verilmesini ve ileri tarihlerde bu konu ile ilgili yapılacak haberlerde Akport ile ilgili doğru bilgilerin kullanılmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,

Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş.