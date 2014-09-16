Tekirdağ'da feribot kazasında ölenlere 1 milyon 400 bin lira tazminat...

Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Akport Tekirdağ Liman İşletmeciliği, feribottan indikleri Tekirdağ Limanı’nda denize uçarak can veren 3 kişinin ailesine 1 milyon 400 bin TL tazminat ödemeye mahkûm oldu.

Öte yandan, Akport Liman İşletmeciliği, "Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. (Akport) Tekirdağ Limanı’nı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile imzalanan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi çerçevesinde bir süre işletmiş olup, anılan sözleşmenin sona ermesi nedeniyle Tekirdağ Limanı 16 Nisan 2012 tarihinde TDİ’ye iade edilmiştir" açıklamasıyla bu iddiayı yalanladı.

Tekirdağ İdare Mahkemesi, 29 Mayıs 2012’de Tekirdağ Limanı’ndan denize uçan otomobilde hayatlarını kaybeden Aysel ve Vecdet Eriş ile Zeynep ve Ahmet Gülhan’ın çocuklarına Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Akport Tekirdağ Liman İşletmeciliği tarafından 1 milyon 400 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

Tekirdağ 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi de geçtiğimiz yıl verdiği kararla Liman Müdürü Ali Markal’ı 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırmıştı.

Aydınlatma yoktu

Eyüp Serbest’in Hürriyet’teki haberine göre, Selvi ve Mustafa Gülhan çifti, 27 Haziran 2012’de evlenecekti. Aileleri, Selvi Eriş’in çeyizini Kırklareli’ye götürmek için İzmir’den kamyona yükledi. Çift kamyona, aileler Vecdet Eriş’in aracına bindi. Yolculuk Bandırma’ya kadar sorunsuzdu. Otomobil ve kamyondakiler Bandırma-Tekirdağ arasını Yener C. isimli feribotla geçtiler. Feribot sabaha karşı saat 04.00’te iskeleye yanaştı. İskelenin aydınlatmaları çalışmadığı için etraf çok karanlıktı. Feribottan ilk olarak Vecdet Eriş otomobiliyle indi. Birkaç metre sonra sağa dönmesi gerekirken, yön tabelası olmadığı için düz devam etti ve otomobil denize uçtu. Çevredekiler denize atlayarak yardım etmeye çalışsalar da Aysel ve Vecdet Eriş ile Zeynep ve Ahmet Gülhan çifti hayatlarını kaybetti.

Eriş ve Gülhan çiftinin çocukları Hülya, Esra, Mustafa ve Selvi Gülhan ile Bilal ve Ümit Eriş, avukatları Necip Bağırsakçı aracılığıyla Tekirdağ İdare Mahkemesi’ne dava açarak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Akport Tekirdağ Liman İşletmeciliği’nden 3 milyon TL tazminat istedi.

‘İlgili’ de yoktu

Bakanlık, kazayla ilgileri olmadığını, iskeleyi Akport Tekirdağ Liman İşletmeciliği Şirketi’nin işlettiğini savundu. Şirket ise tazminatın fahiş olduğunu ve davanın zamanında açılmadığını savundu. Davayı geçtiğimiz günlerde karara bağlayan Tekirdağ İdare Mahkemesi, bilirkişi raporuna göre her 3 kurumun da olayda payı olduğunu belirterek Gülhan ve Eriş çiftinin çocuklarına toplamda 1 milyon 400 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

2 gün sonra inceleme, 4 gün sonra tutuklama

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, kazadan ancak iki gün sonra limanda inceleme ve ölçüm yaptı. Tekirdağ Liman İşletmeleri Müdürü Ali Markal, Müdür Yardımcısı Rahman Çoban, Gemi 2’nci Kaptanı Ertuğrul Çakır ile 3’üncü Kaptan Rafet Pala 4 gün sonra tutuklandı. Dava sonunda Markal indirimiyle 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı, diğer sanıklar beraat etti. Yargılama sırasında, liman için daha önce çürük raporu verildiği, hiçbir aydınlatma ve işaret bulunmadığı ortaya çıktı. Liman müdürü Ali Markal, gerekli tedbirleri aldırmadığı için asli kusurlu olarak gösterildi.

Akport Liman İşletmeciliği yalanladı

Akport Tekirdağ Liman İşletmesi, 29 Mayıs 2012’de Tekirdağ Limanı’nda arabalı feribottan inen bir aracın denize düşmesi neticesinde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri ile birlikte 1 milyon 400 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildiğiyle ilgili yayımlanan haberleri yalanladı.

Açıklamada, “Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. (Akport) Tekirdağ Limanı’nı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile imzalanan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi çerçevesinde bir süre işletmiş olup, anılan sözleşmenin sona ermesi nedeniyle Tekirdağ Limanı 16 Nisan 2012 tarihinde TDİ’ye iade edilmiştir” denildi.

Akport Tekirdağ Liman İşletmesi’nden yapılan açıklama şöyle:

29 Mayıs 2012 tarihinde Tekirdağ Limanı’nda arabalı feribottan inen bir aracın denize düşmesi neticesinde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kazaya ilişkin olarak yayınladığınız haberde Akport Tekirdağ Liman İşletmesi hakkında gerçeğe uygun olmayan bazı bilgilere yer verilmiş olması nedeniyle açıklama yapma gereği doğmuştur.

"Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. (Akport) Tekirdağ Limanı’nı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile imzalanan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi çerçevesinde bir süre işletmiş olup, anılan sözleşmenin sona ermesi nedeniyle Tekirdağ Limanı 16 Nisan 2012 tarihinde TDİ’ye iade edilmiştir.

Haberde geçen elim kaza ise söz konusu devir tarihinden sonra, 29 Mayıs 2012 tarihinde meydana gelmiş olup anılan tarihte liman, bugün de olduğu gibi, bir kamu kuruluşu olan TDİ tarafından işletilmektedir.

Kaza tarihinde Akport’un Tekirdağ Limanı ile tek ilişkisi, limanın iadesinden sonra TDİ tarafından talep olunan geçici personel hizmetinin verilmesinden ibarettir. Bu hizmet, 15 Mayıs 2012 tarihli sözleşme çerçevesinde verilmiş olup, anılan sözleşmede TDİ emrine tahsis edilen personelin iş talimatlarının tamamen TDİ tarafından verileceği, çalışmaların TDİ yöneticileri tarafından yönetilip denetleneceği ve bu çalışmalara ilişkin her türlü sorumluluğun TDİ’ye ait olacağı açıkça düzenlenmiştir.

Nitekim haberde sözü edilen Tekirdağ İdare Mahkemesi kararında da Akport, herhangi bir tazminat ödemeye mahkûm edilmemiş olup, tazminata mahkûm edilen taraflar Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’dir. Kaldı ki idare mahkemelerinde sadece kamu kurumları aleyhine dava açılabilmekte olup, bir özel hukuk tüzel kişisi olan Akport aleyhine idare mahkemeleri nezdinde dava açılabilmesi ve tazminata mahkum edilebilmesi hukuken de mümkün değildir.

Öte yandan haberlerde söz konusu kaza nedeniyle 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldığı belirtilen Liman Müdürü Ali Markal ve kaza nedeniyle yargılanan diğer liman çalışanları da kamu personeli olup, bu kişilerin de Akport ile hiçbir ilişkileri bulunmamaktadır.

Tüm bunlara rağmen haberinizde Akport Liman İşletmeciliği’nin Tekirdağ İdare Mahkemesi kararı ile tazminata mahkûm edildiğini yazmanız, bizi üzmüş ve kamuoyu karşısında zor durumda bırakmıştır.

Mahkeme sonucu ile ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklamamıza yayınınızda yer verilmesini ve ileri tarihlerde bu konu ile ilgili yapılacak haberlerde Akport ile ilgili doğru bilgilerin kullanılmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,

Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş.