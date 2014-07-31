AKP'nin YSK'ya yaptığı başvuru reddedildi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, yurtdışı temsilciliklerde kurulan sandıklarda seçimin ilk günü veya son günü seçmenlerin sandık başına giderek oylarını kullanabilmelerine imkan sağlanması için YSK'ya başvurdu. Bugün acilen toplanan YSK, AKP'nin başvurusunu reddetti.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop'un, yurt dışında özellikle Almanya ve Avusturya gibi Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerdeki seçmenlerin oylarını seçimin ilk veya son günü en yakın sandığa giderek kullanabilmelerine imkan sağlanması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurduğu ortaya çıktı.

Özellikle Almanya ve Avusturya hükümetlerinin takındığı tavır nedeniyle "randevu" sistemini devreye sokan YSK'nın, Şentop'un bu başvurusunu görüşmek üzere toplandığı ve başvuruyu reddettiği öğrenildi.

Oylar kullanılmaya başlandı

Cumhurbaşkanı seçimi için Almanya, ABD , Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsrail, İsviçre, İtalya, KKTC, Lübnan, Norveç, Romanya, Suudi Arabistan ve Türkmenistan'da ilk tur için oylama bugün başladı.



Bu ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 3 Ağustos'a kadar 4 gün boyunca sandıklara giderek oylarını kullanabilecek.



Kanada, Avustralya ve Rusya'daki oy verme işlemi de 31 Temmuz-2 Ağustos, Bulgaristan ve Kazakistan'da 1-3 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.