'AKP'nin yol açtığı büyük beyin göçü raporu'na göre yurt dışına gidenlerin sayısı yüzde 63 arttı

CHP Bilim Platformu tarafından hazırlanan “AKP’nin yol açtığı büyük beyin göçü” başlıklı politika notuna göre Türkiye’de yurt dışına göç eden yurttaşların sayısının bir yılda yüzde 63 arttığı, göç edenlerin yaş aralığının 20-34 olduğu, göç eden nitelikli insan gücü ve iş insanı nedeniyle Türkiye’nin yaşadığı kaybın 220 milyar lira olduğu belirtildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, AKP’nin kendisine rakip gördüğü Gezi kuşağını göç ettirmek istediğini ifade etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel başkanlığındaki CHP Bilim Platformu tarafından hazırlanan ilk politika notunun konusu kamuoyunda da tartışılan beyin göçü oldu. CHP Bilim Platformu’nun “AKP’nin yol açtığı büyük beyin göçü” başlığıyla hazırladığı ilk politika notunda, AKP iktidarında yurtdışına göç eden yurttaşlarımızın sayısında büyük bir artışın olduğu belirtildi. Politika notunda yer alan tespitler şöyle:

Yurt dışına göçte rekor: Yurtdışına göç eden yurttaşlarımızın sayısı bir yılda yüzde 63 artmıştır. 2016’da yurtdışına göç eden vatandaşların sayısı 69 bin 326 iken, bu sayı 2017’de yüzde 63’lük bir artışla 113 bin 326 olmuştur.

Genç nüfus göç ediyor: Yurtdışına göç eden her beş kişiden ikisi 20-34 yaş aralığındadır. Yurtdışına göç eden kadınların oranı yüzde 37’den yüzde 42’ye çıkmıştır. Yurtdışına göç edenler arasında eğitimliler ve kentliler geniş yer tutmaktadır. 2017’de 5 binden fazla milyoner, son 3 yılda ise 13 bin girişimci ve iş insanı Türkiye’yi terk etmiştir.

Göçün maliyeti 220 milyar dolar: 2017’de 5 binden fazla milyoner, son 3 yılda ise 13 bin girişimci ve iş insanı Türkiye’yi terk etmiştir. Yalnızca 20 OECD ülkesine göç etmiş yurttaşlarımız üzerinden ülkemizin kaybı 220 milyar dolar üzerindedir.

AKP nitelikli insanı göçe zorluyor: 2016 yılında yurtdışında çalışmaya giden 24 bine yakın kişinin binden fazlası mühendistir.

Göçün sebebi yanlı politikalar: Türkiye’ye gelen sığınmacı ve göçmenler arasındaki nitelikli profesyoneller dahi Türkiye’yi gelişmiş ülkelere geçiş için bir basamak olarak kullanmaktadır.

CHP kentleri göç alıyor: 2016 ve 2017 yıllarında yoğun şekilde göç alan illerimiz İzmir, Çanakkale, Eskişehir, Muğla, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’dir. En çok göç alan bu şehirlerin çağdaş bir yönetim anlayışına sahip CHP belediyelerinin bulunduğu kentler olması rastlantı değildir.

Kamudaki niteliksizlik dolayısıyla danışmanlık firmalarına muhtaç hale gelindiğini söyleyen Açıkel, Nazi Almanyası’nda yaşananlara benzer olarak Türkiye’de kendi öz kaynaklarını kaybettiğini ifade etti. AKP’nin Gezi kuşağını kendine rakip olarak gördüğünü belirten Açıkel, “AKP Gezi kuşağını göç ettirmek istiyor” değerlendirmesinde bulundu.