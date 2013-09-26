AKP'nin yerel seçimler anketinde liderlik Sarıgül'de mi, Topbaş'ta mı?

AKP’nin yerel seçimler öncesi hazırlattığı ankette, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz” sorusunda ilk sırada Kadir Topbaş, ardından Mustafa Sarıgül yer aldı.

AKP yönetimi, yerel seçimlere yönelik sürpriz bir anket yaparak farklı partiye gönül verenlerin aday tercihine göre bir başka partiye oy verip vermeyeceğini araştırdı.

Eylül içinde 26 ilde 5 bin kişiye yapılan ankette en çok değişiklik gösterecek partili CHP, en az değişiklik gösterecek partili ise BDP çıktı.

Araştırmaya göre, CHP’lilerin yüzde 20’si, MHP’lilerin yüzde 15’i, AKP’lilerin yüzde 11’i, BDP’lilerin de yüzde 9’u tercihini değiştirebileceğini söyledi. Yapılan araştırmada ayrıca kadınların en çok AKP ile CHP’ye, gençlerin de MHP’ye oy verdiği sonucu çıktı.

Kadınlar ‘AKP’ dedi

AKP’nin önceki günkü MYK’sında yerel seçim hazırlıkları ve değişik açılardan yaptırılan anket sonuçları ele alındı.

Abdullah Karakuş’un Milliyet’teki haberine göre, MYK’da da gündeme gelen, AKP’nin Eylül ayı başında yaptırdığı anketlere göre kadınlar en çok AKP ve CHP’yi tercih ediyor. Çıkan sonuca göre MHP ise en çok oyu gençlerden alıyor.

AKP’nin oy oranı ise bundan önceki anketlere göre az bir oranla düşüşle yüzde 50,6 olarak çıktı. Bir önceki ankette oy oranı 51,9 çıkmıştı. AKP’nin 65 yaş üstünden aldığı oy oranı ise yüksek çıktı. AKP’nin 65 yaş üstünden aldığı oy oranı yüzde 65,3 oldu.

Oyu yüzde 24,1 görülen CHP’nin 55-64 yaş aralığındaki oy oranı ise yüzde 32 olarak dikkati çekti. Ankete göre CHP’nin 18-24 yaş aralığındaki oy oranı yüzde 18’e düşüyor. Araştırmaya göre MHP’nin genel oyu ortalaması ise 14,3 dolayında çıktı.

Sarıgül de ankette

Ankette farklı partiye gönül verenlerin aday tercihine göre bir başka partiye oy verip vermeyeceğini de soruldu. Çıkan sonuçlara göre en çok değişiklik gösterecek partili olarak CHP, en az değişiklik gösterecek partili ise BDP çıktı. Araştırmaya göre, CHP’lilerin yüzde 20’si, MHP’lilerin yüzde 15’i, AKP’lilerin yüzde 11’i, BDP’lilerin de yüzde 9’u tercihini değiştirebileceğini söyledi.

Topbaş ve Sarıgül

Ankette, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz” sorusuna verilen yanıtlarda mevcut belediye başkanı Kadir Topbaş önde çıktı.

Topbaş’ı, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül izledi. AKP’nin anketinde Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ile CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ise alt sıralarda yer aldı. İnce’nin Tekin’in biraz üzerinde oy aldığı belirtildi.

Ankara, Kayseri, Konya, Samsun, Şanlıurfa gibi illerde mevcut belediye başkanları yine açık ara önde anketten çıktı.