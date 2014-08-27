'Milletten sonra en büyük desteğimiz sayın Cumhurbaşkanımızın varlığıdır'

AKP'nin, 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlık için yapılan seçimde Ahmet Davutoğlu 1388 oyun, 1382'sini alarak AKP'nin yeni Genel Başkanı oldu. Ahmet Davutoğlu, teşekkür konuşmasında, ilk hedefin 2015 seçimleri olduğunu belirterek, "2015 yılında bu emaneti devralmamız halinde 2019 yılına kadar altın ölçeğinde bir 4 yılımız olacak" diye konuştu.

AKP Kongre Divan Başkanı Haluk İpek, oy sayım işleminin tamamlandığını belirterek, ilçe seçim kurulu hakimine seri bir şekilde seçimleri sonuçlandırdığı için teşekkür etti.

Seçimde bin 388 oy kullanıldığını, oyların bin 382'sinin geçerli, 6'sının geçersiz sayıldığını bildiren İpek, seçim sonucunu "Bu sonuçlara göre Dışişleri Bakanı ve Konya Milletvekili Sayın Ahmet Davutoğlu, toplam bin 382 oy alarak AK Parti Genel Başkanı seçilmiştir" sözleriyle duyurdu.

'Seçilmiş başbakan ve cumhurbaşkanı ile gerçek anlamda bir ivme yaşayacaktır Türkiye'

"Zatıma gösterilmiş olan teveccüh beni ağır bir sorumlulukla karşı karşıya getirdi. Birkaç özel teşekkürü vurgulamak istiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bendenize göstermiş olduğu teveccüh bana büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Bugün ve yarın Türk demokrasi tarihinde iki ilki yaşamış olacağız. İlk defa Türk demokrasi tarihinde böylesi bir devir teslimle hiçbir ihtilaf olmadan, tam bir birlik ve beraberlik içinde böyle bir devir teslim yaşanmış oldu.

Bunda sayın Cumhurbaşkanımızın istişare yürütmesinde büyük bir rolü vardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Aynı şey yarın Türk demokrasi tarihinde ilk defa aynı partiden, aynı hareketten gelen iki cumhurbaşkanı arasında devir teslim töreni gerçekleştirilecek. Atatürk ve İnönü arasında gerçekleşmemiştir. Sayın Abdullah Gül, halkımız tarafından doğrudan seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a görevini teslim edecektir.

Milletten sonra en büyük desteğimiz sayın cumhurbaşkanımızın Çankaya’da ki varlığıdır. Ne cumhurbaşkanlığı makamı denetleme makamıdır, ne de başbakanlık farklı telakkilere sahip olma makamıdır.

Bütün bunların gerçekleşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın birinci derecede rol sahibi olduğu bir katkı var. Biz AK Parti kadroları olarak sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürü bir kez daha borç bilirim.

İkinci teşekkürümüz divana. Büyük bir suhuletle kongremizin gerçekleşmesini sağladılar. Bir diğer teşekkürümüz delegelerimize.

Yurtdışından ve yurt içinden kongremize katılan davetlillere teşekkür ediyorum. Bu kongre coşkun içinde yaşanmışsa, 30 Mart ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkımız sayesince gerçekleşmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında bize bir hedef göstermiştir. İlk hedef 2015. İnşallah 2015 seçimlerinde Anayasa'yı değiştirecek sayıya erişecektir AK Parti. 2015 yılında bu emaneti devralmamız halinde 2019 yılına kadar altın ölçeğinde bir 4 yılımız olacak. Bir istikrar dönemine gireceğiz, bütün temel sorunlarımızı, 2015-2019 arasını yeni Türkiye'nin inşasında önemli ve kritik bir süreci getirecektir.

Türkiye'de anayasalar yapılırken, bir varsayımla yapılmıştır. Bu millet doğruyu tercih edemez, Cumhurbaşkanı fren rolü oynasın diye bakılmıştır. Meclis basılarak 1970'de Cumhurbaşkanlığına getirilmek istenenler var. 1982'de cunta liderleri var. Şimdi artık bu dönem bitti, ne Cumhurbaşkanlığı makamı, ne de Başbakanlık cumhurbaşkanlığı ile farklı telekkilere sahip olma makamıdır.

Seçilmiş başbakan ve cumhurbaşkanı ile gerçek anlamda bir ivme yaşayacaktır Türkiye.

Sayın Cumhurbaşkanımız terleyen cumhurbaşkanı, terleyen başbakan olacak demiştir, görüyorsunuz birlikte terledik. Biz millet adına ter dökmeye, enerji harcamaya, her türlü zorluğa direnmek üzere yola çıktık. Allah bu yolda ayaklarımızı sabit eylesin. Ben teknan sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli divan üyelerine, bakanlar kuruluna, delegelerimize bendenize göstermiş olduğu teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun."