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Politika

AKP'nin yaptırdığı ankete göre, oy oranı ne durumda?

İşte üç farklı firmanın anket sonuçları...

16 Nisan 2016 19:07

AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AKP'nin farklı firmalara yaptırdığı son anketlerde oy oranının yüzde 3 artarak yüzde 52-53 düzeyine çıkardığını bildirdi.

Akşam'da yer alan habere göre, Özdağ, 5 bin kişinin katıldığı anket sonuçlarında oy oranının önemli oranda arttığını gördüklerini söyledi. 1 Kasım seçiminde yüzde 50 oy alan AKP'nin, son yapılan ankette yüzde 53 civarında çıktığına işaret eden Özdağ, şöyle konuştu:

"AK Parti, vaatlerinin hepsini yerine getirdi. Asgari ücret bin 300 liraya çıkarıldı, kadınlara ne vadedildiyse, engellilere, gençlere, öğrencilere ne söz verildiyse, taşeronlara ne vadedildiyse hepsini yaptı ve bunların hepsini parlamentodan geçirdik. Seçim öncesinde 'söz verdik yapıyoruz', seçim sonrasında 'söz verdik yapacağız' ve sonra da vaatler yerine getirildikten sonra 'söz verdik yaptık' diyerek, buna ilişkin kitapçıklar hazırladık. Partimizin, 1 Kasım seçimleri öncesinde halka verdiği tüm vaatler yerine getirildi ve ardından yaptırdığımız ankette oy oranımız yüzde 52-53'e çıktı."

 

"Artışın sebebi vaatlerin yerine getirilmesi"

 

Özdağ, "Oy oranımızın artışında birinci etken vaatlerimizin yüzde 100'ünün yerine getirilmiş olmasıdır, ikinci önemli etken ise terörle mücadelemiz ve bu konudaki kararlılığımızı sürdürmemizdir" dedi.

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