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AKP'nin yaptırdığı ankete göre hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

Anket sonuçlarında HDP'nin yüzde 13'lük oy oranında bir değişiklik görünmüyor

10 Ağustos 2015 12:21

CHP ile koalisyon görüşmelerini devam ettiren AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’na sunulan son ankete göre, AKP’nin oy oranı yüzde 43.4 olarak gösterildi.

AKP'nin yaptırdığı kamuoyu araştırmalarının sonuncusunda yer alan verilere göre, aldığı yüzde 13'lük oy oranıyla 7 Haziran seçiminde zafer ilan eden HDP'nin oy oranında ise bir değişiklik görünmüyor.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, bugünkü (10 Ağustos 2015) köşesinde, Başbakan Davutoğlu'na sunulan son anketin sonuçlarını paylaştı.

 

'Koalisyonsa MHP’yle'

 

Ankete göre, 7 Haziran'da aldığı yüzde 40.8 oy oranını yüzde 43.4'e çıkaran AKP tabanının yüzde 70'i erken seçim istiyor. Ankette, koalisyon isteyen AKP’lilerin yüzde 70’i MHP’yle, yüzde 30’u CHP’yle yapılmasını istiyor.

Ankete göre, CHP’lilerin yüzde 22’si AKP’yle koalisyon isterken, yüzde 50’si CHP-MHP-HDP koalisyonundan yana. Yüzde 28’lik kesim ise AKP-MHP koalisyonunun gerçekleşmesinden yana.

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