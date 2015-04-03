'AKP’nin yanlış politikaları ülkeye 23 milyar dolar kaybettirdi'

Türk ekonomisinin çok sıkıntılı bir süreç yaşadığını, büyüme hızı ve işsizlik rakamlarının alarm verdiğini belirten CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak AKP’nin yanlış politikalarının ülkeye 23 milyar dolar kaybettirdiğini, geçen yıl her vatandaşın 400 dolar “para kaybettiğini” söyledi. Öztrak, Türk lirasının 16 Ocak-31 Mart tarihleri arasında yüzde 11.75 değer kaybettiğini ifade ederek, “ Bizim gibi bir ülke daha var o da Brezilya. Çünkü oranın ekonomisi de yolsuzluk ekonomisidir” dedi.

İşsizlik her ay 500 bin artış gösteriyor Türkiye’de işsiz sayısının 3 milyon 145 bin kişi olduğunu son beş aydır da işsizlerin sayısının her ay 500 bin arttığını ifade eden Faik Öztrak, “ Bu ekonominin iyi yönetildiğini söylemek mümkün mü?

Güler Yılmaz'ın Taraf'ta yayımlanan haberine göre, Faik Öztrak, Başbakan’ın büyüme rakamlarını açıklarken dolar yerine Türk lirası kullandığına dikkat çekerek, “Dolar olarak kullanamıyorlar. Çünkü 2014 yılında 800 milyar dolar olan gayrisafi yurt içi hasıla 2013 yılında 823 milyar dolarmış yaniAKP’nin yanlış politikaları bir yılda Türkiye’deki vatandaşlarımıza 23 milyar dolar kaybettirmiş. Kişi başına düşen gelirde ise geçen yıla göre her bir fert 400 dolar kaybetti” değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, hükümetin ekonomi politikalarıyla övünmesine rağmen rakamların nasıl geriye gittiğini şöyle anlattı: “Ekonomik güven endeksi 2012’den bu yana en düşük seviyesinde. Tüketici güven endeksi 2009 mart ayındaki seviyesine inmiş. İmalat sanayindeki satın alma yöneticileri endeksi Nisan 2009’dan bu yana en düşük seviyesine inmiş. Bakanın iddia ettiği gibi, 2015’in 2014’ten daha iyi olması ihtimali artık ortadan kalkmıştır. 2015, 2014’ten daha kötü olacaktır.

Türk lirası 11.75 değersizleşti

16 Ocak ile 31 Mart arasında yaklaşık yüzde Türk lirasının dolar karşısında 11.75 değer kaybettiğini hatırlatan Öztrak sözlerine şöyle devam etti:”Başka ülkelerin paraları ise dolar karşısında yüzde 4.6 değer kaybetti. Türkiye diğer ülke rakamlarının üç katı. Dolar denizinin kabarık olduğu dönemde tüm hataları gizleyen likidite artık bu hataları gizlemiyor. Dolarda meydana gelen artışın millete faturası ağır olacak. Bu zarar nasıl kapanacak? Bankalar krediyi kısmaya kalkacak, şirketler de ya işçi çıkaracaklar ya zam yapacaklar ya da şirketlerini kapatacaklar. Her 3 durumda da bu işin faturası vatandaşa çıkacak.”