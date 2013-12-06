AKP'nin Twitter'da 'robot' hesapları mı var?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayını Kadir Topbaş olarak açıkladı. Topbaş'ın aday olmasıyla sosyal medyada binlerce hesaptan aynı cümlelerle Kadir Topbaş'a destek mesajları geldi. AKP'nin Gezi olayları sonrası sosyal medyada ekip kurma projesi olduğu konuşuluyordu.

Topbaş’ın adaylığı sosyal medyada #KadirTopbaş hashtagi ile kısa süre içinde dünya genelinde bir numaraya yükseldi. Sol Portal'da yer alan habere göre, atılan bazı tweetlerin aynı cümlelerden oluşması ve aynı anda yüzlerce kez farklı kullanıcılar tarafından paylaşılması kafaları karıştırdı.

Örneğin, #KadirTopbaş hashtagi altında "İyi çalıştı.. Eserleri ortada", "10 yıllık görev süresince İstanbul’a 60 katrilyonluk yatırım yapan Başkan.." ve "Yatırım ve geliştirme alanlarında İstanbul’u dünyanın zirvesine taşıyan Başkan" cümleleri aynı anda binlerce kez paylaşıldı.

İşte o twitlerden bazıları: