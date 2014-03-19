YSK, AKP'nin reklamını yasakladı, Erdoğan 'yasağı yasaklarız' dedi

Yüksek Seçim Kurulu, AKP’nin, Türk bayrağının yer aldığı reklam filminin durdurulmasına karar verdi. YSK, bu kararı CHP ve MHP’nin başvurusu üzerine aldı. Kararı yorumlayan Başbakan Erdoğan, 'Yasağı yasaklarız' dedi.

Oya Armutçu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, CHP ve MHP'den gelen başvuruları değerlendirmek üzere toplanan YSK, AKP’nin bayraklı reklamının yayının durdurulmasına Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunu’nda Türk bayrağının propaganda için kullanımını yasaklayan maddesine istinaden oy birliği ile karar verdi. Kararın uygulanması için Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazılacağı açıklandı.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunu’nun 58’inci maddesinde Türk bayrağının propaganda için kullanımı yasaklanıyor. İlgili kanun maddesinde, “Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbualar üzerinde, Türk bayrağı, dini ibareler, bulundurulması yasaktır” deniliyor.

Erdoğan'dan açıklama

Başbakan Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) AKP reklamına getirdiği yürütmeyi durdurma kararı için, 'Yasağı yasaklarız' dedi.

Başbakan Erdoğan Tekirdağ'da Yüksek Seçim Kurulu'nun AKP'nin yayını durdurulan reklamıyla ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan, "Biz de onu yasaklarız, yasağa yasak getiririz" diye konuştu.

Erdoğan Tekirdağ'da İnternethaber Yayın Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın YSK'nın yayın yasağıyla ilgili sorularını cevapladı. Erdoğan yasak kararı için "Biz de onu yasaklarız. Yasağa yasak getiririz" dedi. Özışık'ın B planınız var mı sorusuna ise Erdoğan, "birşeyler düşündük" cevabını verdi.